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Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ, сообщил источник
Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2023
Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ, сообщил источник
Правоохранительные органы задержали жителя Мелитополя, который передавал вооруженным формированиям Украины сведения о местонахождении гражданской инфраструктуры РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:05
2023-04-19T18:05
2023-04-19T18:05
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Мелитополя, который передавал вооруженным формированиям Украины сведения о местонахождении гражданской инфраструктуры и о подразделениях ВС РФ, сообщил журналистам источник в силовых структурах. По его словам, сотрудничество с киевскими силовиками он начал по наущению матери, живущей в Киеве. Она аргументировала свои слова тем, что в случае отказа его могут задержать как "коллаборанта" при попытке приехать к ней. "В Мелитополе задержан гражданин Украины, собиравший и передававший противнику сведения о местоположении объектов гражданской и военной инфраструктуры города, военной техники и личного состава ВС РФ", - отметил собеседник. Фотографии и координаты интересующих украинских боевиков мест и техники задержанный пересылал матери, которая затем передавала их спецслужбам. Иногда для получения такой информации ему приходилось выезжать в населенные пункты по направлению к линии фронта. "За свою деятельность задержанный не получал денежных средств, хотя испытывал значительные материальные трудности и не имел постоянного места жительства. Он ночевал в хостелах, у знакомых, в местах подработок",- пояснил представитель правоохранительных структур.
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в мире, мелитополь, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ, сообщил источник
Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ о подразделениях ВС России
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Мелитополя, который передавал вооруженным формированиям Украины сведения о местонахождении гражданской инфраструктуры и о подразделениях ВС РФ, сообщил журналистам источник в силовых структурах.
По его словам, сотрудничество с киевскими силовиками он начал по наущению матери, живущей в Киеве
. Она аргументировала свои слова тем, что в случае отказа его могут задержать как "коллаборанта" при попытке приехать к ней.
"В Мелитополе задержан гражданин Украины, собиравший и передававший противнику сведения о местоположении объектов гражданской и военной инфраструктуры города, военной техники и личного состава ВС РФ", - отметил собеседник.
Фотографии и координаты интересующих украинских боевиков мест и техники задержанный пересылал матери, которая затем передавала их спецслужбам. Иногда для получения такой информации ему приходилось выезжать в населенные пункты по направлению к линии фронта.
"За свою деятельность задержанный не получал денежных средств, хотя испытывал значительные материальные трудности и не имел постоянного места жительства. Он ночевал в хостелах, у знакомых, в местах подработок",- пояснил представитель правоохранительных структур.
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