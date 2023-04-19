https://ria.ru/20230419/svedeniya-1866423806.html

Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ, сообщил источник

Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2023

Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ, сообщил источник

Правоохранительные органы задержали жителя Мелитополя, который передавал вооруженным формированиям Украины сведения о местонахождении гражданской инфраструктуры РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:05

2023-04-19T18:05

2023-04-19T18:05

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Мелитополя, который передавал вооруженным формированиям Украины сведения о местонахождении гражданской инфраструктуры и о подразделениях ВС РФ, сообщил журналистам источник в силовых структурах. По его словам, сотрудничество с киевскими силовиками он начал по наущению матери, живущей в Киеве. Она аргументировала свои слова тем, что в случае отказа его могут задержать как "коллаборанта" при попытке приехать к ней. "В Мелитополе задержан гражданин Украины, собиравший и передававший противнику сведения о местоположении объектов гражданской и военной инфраструктуры города, военной техники и личного состава ВС РФ", - отметил собеседник. Фотографии и координаты интересующих украинских боевиков мест и техники задержанный пересылал матери, которая затем передавала их спецслужбам. Иногда для получения такой информации ему приходилось выезжать в населенные пункты по направлению к линии фронта. "За свою деятельность задержанный не получал денежных средств, хотя испытывал значительные материальные трудности и не имел постоянного места жительства. Он ночевал в хостелах, у знакомых, в местах подработок",- пояснил представитель правоохранительных структур.

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864590184.html

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в мире, мелитополь, украина, киев, вооруженные силы рф