https://ria.ru/20230419/sudan-1866246424.html
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана - РИА Новости, 19.04.2023
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана
Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное перемирие, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:45
2023-04-19T09:45
2023-04-19T10:05
в мире
россия
судан
москва
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное перемирие, заявил РИА Новости дипломатический источник."Потише стало, но перемирие не соблюдается, бои продолжаются. Мы следим за ситуацией", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что контакты с послом Судана проходят "каждый день".Информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана, заявил, что Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации.Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации"."Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230417/gumkoridory-1865908488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, судан, москва, столкновения в хартуме
В мире, Россия, Судан, Москва, Столкновения в Хартуме
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана
Диписточник заявил, что Москва прорабатывает разные варианты развития ситуации в Судане
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное перемирие, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Потише стало, но перемирие не соблюдается, бои продолжаются. Мы следим за ситуацией", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что контакты с послом Судана проходят "каждый день".
Информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана, заявил, что Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации.
Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации".
"Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.
ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа