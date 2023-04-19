https://ria.ru/20230419/sudan-1866246424.html

Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана

Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана - РИА Новости, 19.04.2023

Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана

Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное перемирие, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:45

2023-04-19T09:45

2023-04-19T10:05

в мире

россия

судан

москва

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное перемирие, заявил РИА Новости дипломатический источник."Потише стало, но перемирие не соблюдается, бои продолжаются. Мы следим за ситуацией", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что контакты с послом Судана проходят "каждый день".Информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана, заявил, что Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации.Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации"."Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230417/gumkoridory-1865908488.html

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судан

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, судан, москва, столкновения в хартуме