Рейтинг@Mail.ru
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 19.04.2023 (обновлено: 10:05 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sudan-1866246424.html
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана - РИА Новости, 19.04.2023
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана
Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное перемирие, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:45
2023-04-19T10:05
в мире
россия
судан
москва
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное перемирие, заявил РИА Новости дипломатический источник."Потише стало, но перемирие не соблюдается, бои продолжаются. Мы следим за ситуацией", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что контакты с послом Судана проходят "каждый день".Информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана, заявил, что Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации.Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации"."Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230417/gumkoridory-1865908488.html
россия
судан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d79610112d2d09dc80a7cc0a96663f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, судан, москва, столкновения в хартуме
В мире, Россия, Судан, Москва, Столкновения в Хартуме
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана

Диписточник заявил, что Москва прорабатывает разные варианты развития ситуации в Судане

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное перемирие, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Потише стало, но перемирие не соблюдается, бои продолжаются. Мы следим за ситуацией", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что контакты с послом Судана проходят "каждый день".
Информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана, заявил, что Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации.
Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации".
"Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа
17 апреля, 19:11
 
В миреРоссияСуданМоскваСтолкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала