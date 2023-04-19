Саудовская Аравия и США выступили за прекращение насилия в Судане
Глава МИД Саудовской Аравии Фархан и Блинкен выступили за прекращение насилия в Судане
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
ДОХА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и госсекретарь США Энтони Блинкен выступили за прекращение вооруженного противостояния и насилия в Судане, сообщил МИД королевства после телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств.
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"Стороны подтвердили важность прекращения военного противостояния, прекращения насилия и снижения напряженности в Судане, а также необходимость защиты гражданских лиц из числа суданцев и граждан других стран", - отмечается в сообщении.
В воскресенье состоялось чрезвычайное заседание совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане. По его итогам совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане и предостерег от эскалации насилия в стране.
Арабские телеканалы сообщали, что суданские силы быстрого реагирования (СБР) разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным комитета суданских врачей, жертвами столкновений стали более 100 мирных жителей.
Ранее посольство США в Хартуме сообщило, что машина посольства была обстреляна в суданской столице.