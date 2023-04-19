https://ria.ru/20230419/sudan-1866211546.html

Саудовская Аравия и США выступили за прекращение насилия в Судане

Саудовская Аравия и США выступили за прекращение насилия в Судане - РИА Новости, 19.04.2023

Саудовская Аравия и США выступили за прекращение насилия в Судане

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и госсекретарь США Энтони Блинкен выступили за прекращение вооруженного противостояния и насилия в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T01:38

2023-04-19T01:38

2023-04-19T01:38

судан

в мире

саудовская аравия

сша

энтони блинкен

лига арабских государств

лаг

столкновения в хартуме

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ДОХА, 19 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и госсекретарь США Энтони Блинкен выступили за прекращение вооруженного противостояния и насилия в Судане, сообщил МИД королевства после телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств. В воскресенье состоялось чрезвычайное заседание совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне постпредов по запросу Египта и Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Судане. По его итогам совет ЛАГ потребовал немедленного прекращения вооруженных столкновений в Судане и предостерег от эскалации насилия в стране. Арабские телеканалы сообщали, что суданские силы быстрого реагирования (СБР) разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным комитета суданских врачей, жертвами столкновений стали более 100 мирных жителей. Ранее посольство США в Хартуме сообщило, что машина посольства была обстреляна в суданской столице.

https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html

судан

саудовская аравия

сша

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судан, в мире, саудовская аравия, сша, энтони блинкен, лига арабских государств, лаг, столкновения в хартуме