https://ria.ru/20230419/startap-1866443091.html

На "Студенческий стартап" поступило вдвое больше заявок, чем в 2022 году

На "Студенческий стартап" поступило вдвое больше заявок, чем в 2022 году - РИА Новости, 19.04.2023

На "Студенческий стартап" поступило вдвое больше заявок, чем в 2022 году

На конкурс "Студенческий стартап" в 2023 году поступило более четырех тысяч заявок, что в два раза больше, чем в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:00

2023-04-19T19:00

2023-04-19T19:00

россия

москва

дмитрий чернышенко

валерий фальков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На конкурс "Студенческий стартап" в 2023 году поступило более четырех тысяч заявок, что в два раза больше, чем в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Востребованность конкурса "Студенческий стартап" с каждым годом растет. В этом году на него поступило более 4 тысяч заявок, что в 2 раза больше, чем в прошлом. Их авторы - студенты из более 350 вузов страны. Конкурс охватил 79 субъектов России, а лидерами по числу участников стали Москва, Татарстан и Башкортостан", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что эти субъекты входят в пятерку лучших рейтинга научно-технологического развития регионов, а при рассмотрении заявок особое внимание будет уделено стартапам, чьи тематики ориентированы на критически важные для страны отрасли, среди них - медицина, приборостроение, а также технологии, направленные на импортозамещение. Он напомнил, что в этом году финансирование в 1 миллион рублей на реализацию своих разработок получат 1,5 тысячи студентов, что на 500 больше, чем в 2022 году, таким образом, общая сумма финансирования программы в этом году составила – 1,5 миллиарда рублей. "Сегодня перед нами стоит задача позволить каждому студенту попробовать себя в предпринимательстве, запустить технологический бизнес-проект. Ребята, которые получат поддержку по итогам конкурса, смогут принести пользу обществу. Потому что любой технологический проект – это новые технологии, продукты и сервисы", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. В пресс-службе пояснили, что отбор проектов проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

https://ria.ru/20230419/dvizhenie-1866439650.html

https://ria.ru/20230324/studenty-1860399469.html

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россия, москва, дмитрий чернышенко, валерий фальков