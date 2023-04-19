https://ria.ru/20230419/spetsoperatsiya-1866394195.html
ВС России уничтожили в ДНР склад топлива для техники танковой бригады ВСУ
ВС России уничтожили в ДНР склад топлива для техники танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023
ВС России уничтожили в ДНР склад топлива для техники танковой бригады ВСУ
В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады украинских войск, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:50
2023-04-19T16:50
2023-04-19T17:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
россия
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады украинских войск, сообщили в сводке Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230419/poteriv-1866391761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика, константиновка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили в ДНР склад топлива для техники танковой бригады ВСУ
Минобороны: российские войска уничтожили в ДНР склад топлива для 17-й танковой бригады ВСУ