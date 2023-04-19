https://ria.ru/20230419/spetsoperatsiya-1866394195.html

ВС России уничтожили в ДНР склад топлива для техники танковой бригады ВСУ

ВС России уничтожили в ДНР склад топлива для техники танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 19.04.2023

ВС России уничтожили в ДНР склад топлива для техники танковой бригады ВСУ

В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады украинских войск, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:50

2023-04-19T16:50

2023-04-19T17:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

константиновка

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады украинских войск, сообщили в сводке Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230419/poteriv-1866391761.html

донецкая народная республика

константиновка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, константиновка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф