https://ria.ru/20230419/spetsoperatsiya-1866389008.html

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.04.2023

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 195 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:36

2023-04-19T16:36

2023-04-19T16:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 195 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. В районе населенного пункта Двуречное уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230419/pereprava-1866390194.html

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область