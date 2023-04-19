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ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 19.04.2023 (обновлено: 16:52 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/spetsoperatsiya-1866389008.html
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.04.2023
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 195 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:36
2023-04-19T16:52
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 195 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. В районе населенного пункта Двуречное уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230419/pereprava-1866390194.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России уничтожили свыше 195 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 195 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. В районе населенного пункта Двуречное уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
"Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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