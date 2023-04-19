ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении
ВС России уничтожили свыше 195 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 195 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. В районе населенного пункта Двуречное уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
"Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - уточнили в министерстве.