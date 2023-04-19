https://ria.ru/20230419/sotsuchrezhdeniya-1866399634.html

В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений

В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений - РИА Новости, 19.04.2023

В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений

Почти 40 социальных учреждений будут капитально отремонтированы в Липецкой области в рамках нацпроектов и региональных программ в 2023 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:07

2023-04-19T17:07

2023-04-19T17:07

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

нацпроекты

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ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Почти 40 социальных учреждений будут капитально отремонтированы в Липецкой области в рамках нацпроектов и региональных программ в 2023 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как уточнил глава региона, в частности, запланирован ремонт 14 домов культуры. В Данковском, Липецком и Чаплыгинском районах работы будут проведены в рамках нацпроекта "Культура".По словам Артамонова, за счет региональных средств отремонтируют библиотеку и 23 детских сада в разных районах Липецкой области. Контракты по всем объектам уже заключены, на некоторых площадок уже приступили к работе."Благодаря выделенным средствам регион получит отремонтированные и хорошо оснащённые дома культуры, школы и садики. И эта работа обязательно будет продолжена. Важно, чтобы жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230407/lipetsk-1863673644.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, нацпроекты