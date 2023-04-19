https://ria.ru/20230419/smersh-1866222086.html

Генерал ФСБ рассказал о проверке пленников контрразведкой "Смерш"

Генерал ФСБ рассказал о проверке пленников контрразведкой "Смерш" - РИА Новости, 19.04.2023

Генерал ФСБ рассказал о проверке пленников контрразведкой "Смерш"

Военная контрразведка "Смерш" в результате тщательных проверок вернула честное имя миллионам советских граждан, прошедших гитлеровский плен в годы Великой... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T05:27

2023-04-19T05:27

2023-04-19T05:28

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Военная контрразведка "Смерш" в результате тщательных проверок вернула честное имя миллионам советских граждан, прошедших гитлеровский плен в годы Великой Отечественной войны, заявил бывший в 2000-2015 годах начальником Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний. В среду исполняется 80 лет со дня создания "Смерша". "Большим количеством мифов обросла фильтрация, то есть процедура государственной проверки лиц, находившихся в плену, проживавших на оккупированной территории или угнанных на принудительные работы в Германию", - сказал Безверхний в интервью "Российской газете". По его словам, инсинуации о том, что фильтрация репатриантов в СССР будет использована советским руководством исключительно в карательных целях, первыми начали распространять предатели-власовцы. "Их задачей было лишить находившихся в германском плену советских солдат надежды на благополучное возвращение домой и склонить тем самым к вступлению в созданную по указанию Гитлера "Русскую освободительную армию". Так, в номере 67 власовской газеты "Заря" от 20 августа 1944 года была процитирована якобы произнесенная Сталиным фраза: "У нас нет военнопленных, у нас есть изменники Родины", - отметил Безверхний. "В дальнейшем этот пропагандистский ход на постоянной основе использовался в информационной войне против нашей страны, вначале для того, чтобы сорвать репатриацию угнанных на запад советских граждан, а затем, чтобы представить Советский Союз "империей зла", устраивающей жестокие расправы над собственными гражданами – жертвами Второй мировой войны", - добавил генерал. На самом же деле все было по-другому. "Постановление Государственного комитета обороны от 4 ноября 1944 года № 6884с предписывало направлять всех освобожденных советскими и союзными войсками бывших военнопленных – военнослужащих Красной Армии, по мере их возвращения в Советский Союз, в специальные запасные части", - сказал Безверхний. По его словам, органам контрразведки "Смерш" в течение одного-двух месяцев было предписано заканчивать проверку всех прибывших в эти части, после чего всех военнослужащих красноармейцев и командиров, не вызывающих подозрений, направлять на пополнение войск фронтов. "Большинство репатриантов понимали необходимость проводимых мероприятий, ведь в огромной массе бывших военнопленных и угнанных на работы в Германию жителей оккупированных территорий растворились тысячи власовцев, карателей, пособников, официальных работников и агентов германских спецслужб", - подчеркнул Безверхний. Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш" наркомата обороны СССР. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!" Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://ria.ru/20230419/smersh-1866218891.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866210275.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866217724.html

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