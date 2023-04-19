https://ria.ru/20230419/smersh-1866217724.html

Документы "Смерш" раскрыли договор бандеровцев с гитлеровцами

Документы "Смерш" раскрыли договор бандеровцев с гитлеровцами - РИА Новости, 19.04.2023

Документы "Смерш" раскрыли договор бандеровцев с гитлеровцами

Украинские националисты в начале 1944 года договорились с гитлеровцами не нападать на немецких военных и отдавать им захваченных бойцов Красной армии и партизан РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:02

2023-04-19T04:02

2023-04-19T04:07

россия

ссср

германия

лаврентий берия

украинская повстанческая армия

фсб

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские националисты в начале 1944 года договорились с гитлеровцами не нападать на немецких военных и отдавать им захваченных бойцов Красной армии и партизан – информацию об этом тогда получила советская военная контрразведка "Смерш". В среду исполняется 80 лет со дня создания "Смерша". В сборнике "Смерш". 1943-1945. Главные и оперативные документы", выпущенном к юбилею издательским домом "Комсомольская правда", собраны уникальные, недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе ФСБ России, которые характеризуют повседневную работу сотрудников "Смерша" по выявлению шпионов, диверсантов, террористов и предателей родины. Среди этих документов – сообщение начальника "Смерша" Виктора Абакумова главе НКВД СССР Лаврентию Берии от 3 апреля 1944 года. Абакумов направил Берии перевод с немецкого языка секретного распоряжения бригадефюрера СС Бреннера об отношении гитлеровцев к членам "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в РФ). Этот документ советские войска захватили при разгроме одной из частей вермахта на участке 13-й армии 1-го Украинского фронта. "В этом распоряжении Бреннера указывается, что между руководством УПА* и немцами достигнуто соглашение, в силу которого участники так называемой "Украинской повстанческой армии*" не будут совершать нападений на немецкие воинские части, а также будут передавать немцам захваченных ими военнослужащих Красной армии, советских партизан и засылать в районы, занятые Красной армией, своих разведчиков", - писал Абакумов. По его словам, немцы в свою очередь будут беспрепятственно пропускать участников УПА* на свою территорию, не отбирая у них оружие. "Этим же распоряжением установлен условный опознавательный знак участников УПА*", - отмечал Абакумов. Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!" Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.* Запрещенная в России экстремистская организация

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россия, ссср, германия, лаврентий берия, украинская повстанческая армия, фсб