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Генерал ФСБ рассказал, как "Смерш" выявлял шпионов германского Абвера

Генерал ФСБ рассказал, как "Смерш" выявлял шпионов германского Абвера - РИА Новости, 19.04.2023

Генерал ФСБ рассказал, как "Смерш" выявлял шпионов германского Абвера

Сотрудники "Смерша" могли выявить агентов германского Абвера по совсем неприметным признакам, например, папиросам, рассказал бывший в 2000-2015 годах... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T03:45

2023-04-19T03:45

2023-04-19T03:45

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники "Смерша" могли выявить агентов германского Абвера по совсем неприметным признакам, например, папиросам, рассказал бывший в 2000-2015 годах руководителем Департамента военной контрразведки ФСБ России (2000-2015 годы), генерал-полковник Александр Безверхний. Решение о создании военной контрразведки "Смерш" было принято 80 лет назад - 19 апреля 1943 года. "Вычисляли агентуру Абвера по скрепкам в документах. Наши из обычной стали оставляли следы ржавчины, а немцы, подделывая бумаги, вставляли никелированные. Или были ошибки в фальшивых орденах, при заполнении основных и второстепенных личных и служебных документов", - сказал Безверхний в интервью журналу "Национальная оборона". В другом случае контрразведчики искали немецких парашютистов. Опрашивали местных жителей. Один запомнил, что двое бойцов угостили его папиросой. "Вроде мелочь? Нет. Не было у простых солдат папирос – только махорка. А если бы и оказались трофейные – ну не стали бы они угощать простого крестьянина такой роскошью. "Смершевцы" зацепились за одно – и весь клубок размотали", - сказал Безверхний. Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://ria.ru/20230419/vatutin-1866215882.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866213848.html

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