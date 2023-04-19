https://ria.ru/20230419/smersh-1866216368.html

Генерал ФСБ рассказал, как появилось название контрразведки "Смерш"

Генерал ФСБ рассказал, как появилось название контрразведки "Смерш" - РИА Новости, 19.04.2023

Генерал ФСБ рассказал, как появилось название контрразведки "Смерш"

Название военной контрразведки "Смерш" утвердил глава советского государства Иосиф Сталин, рассказал бывший в 2000-2015 годах руководителем Департамента военной РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T03:14

2023-04-19T03:14

2023-04-19T10:57

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германия

иосиф сталин (джугашвили)

фсб

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Название военной контрразведки "Смерш" утвердил глава советского государства Иосиф Сталин, рассказал бывший в 2000-2015 годах руководителем Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний. Решение о создании военной контрразведки "Смерш" было принято 80 лет назад - 19 апреля 1943 года. "У гитлеровских спецслужб были яркие, громкие названия: Абвер, "Цеппелин", "Нахрихтенбеобахтер", "Ваффен СС Ягдфербанд" и другие. Советской военной контрразведке требовался свой достойный ответ. Сначала предложили "Смернеш" – "Смерть немецким шпионам". На что Сталин спросил: "А мы разве только с гитлеровской разведкой боремся?" и утвердил короткое, звучное, убедительное имя "Смерш" – "Смерть шпионам!", что должно было внушить противнику настоящий страх", - сказал Безверхний в интервью журналу "Национальная оборона". Он отметил, что впервые в названии ГУКР "Смерш" – Главное управление контрразведки – появилось само слово "контрразведка". "До этого в официальных документах его как-то не принято было употреблять. И это во многом конкретизирует главный вектор спецслужбы с этого периода – противостоять иностранным разведорганам. Активизируется зафронтовая деятельность, борьба в радиоэфире, фильтрационная и оперативно-розыскная работа", - сказал Безверхний. Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://ria.ru/20230419/smersh-1866213848.html

https://ria.ru/20230419/vatutin-1866215882.html

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справки, безопасность, россия, германия, иосиф сталин (джугашвили), фсб