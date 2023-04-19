https://ria.ru/20230419/smersh-1866210275.html

Стало известно, как контрразведка "Смерш" вычисляла немецких агентов

Стало известно, как контрразведка "Смерш" вычисляла немецких агентов - РИА Новости, 19.04.2023

Стало известно, как контрразведка "Смерш" вычисляла немецких агентов

Сотрудники советской военной контрразведки "Смерш" в годы Великой Отечественной войны вычисляли агентов германской разведки по излишне качественно сделанным для РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T01:16

2023-04-19T01:16

2023-04-19T01:26

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники советской военной контрразведки "Смерш" в годы Великой Отечественной войны вычисляли агентов германской разведки по излишне качественно сделанным для них "липовым" удостоверениям – об этом рассказывается в архивных документах, опубликованных в новом сборнике "Смерш". 1943-1945. Главные и оперативные документы". В среду исполняется 80 лет со дня создания "Смерша". В книге, выпущенной издательским домом "Комсомольская правда", собраны уникальные, недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе ФСБ России, которые характеризуют повседневную работу сотрудников "Смерша" по выявлению шпионов, диверсантов, террористов и предателей родины. Среди этих документов – инструкция по распознаванию фиктивных документов, "выдаваемых немецкой разведкой своим агентам и о пропускном режиме в полосе армии". Инструкция была подготовлена в июне 1944 года отделом "Смерш" 48-й армии, входившей тогда в состав 1-го Белорусского фронта. В инструкции оперативникам "Смерша" разъяснялось, какие особенности есть у документов, изготовленных немецкой разведкой. "По внешнему виду эти документы часто новые, не изношенные, тогда как дата их выдачи 2-3-месячной давности. Скрепки документов книжечного образца изготовлены из нержавеющей стали, в то время как наши документы скрепляются железной проволокой и на бумаге оставляют следы ржавчины. В материале обложки есть шелковая нить, чего нет в наших документах", - говорилось в инструкции. Отмечалось, что "фотокарточки в документах, изготовленных немцами, отличаются от наших фотографий хорошим качеством изготовления, отчетливостью снимка и его глянцевитостью". Командировочные и отпускные удостоверения, сделанные немцами, не имеют условного цифрового шифра перед исходящим номером: "это главная особенность, по которой модно безошибочно определить, что документ недействителен". Также описывалось, какие характерные особенности имела "липа" из числа удостоверений офицеров Красной армии и партийных билетов. Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!" Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://ria.ru/20230419/smersh-1866207987.html

https://ria.ru/20230413/khaker-1865191121.html

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