https://ria.ru/20230419/skolkovo-1866276568.html

Фонд развития Иркутской области станет новым регоператором "Сколково"

Фонд развития Иркутской области станет новым регоператором "Сколково" - РИА Новости, 19.04.2023

Фонд развития Иркутской области станет новым регоператором "Сколково"

Новым региональным оператором центра "Сколково" станет Фонд развития Иркутской области, с таким предложением власти региона обратились к руководству... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:57

2023-04-19T11:57

2023-04-19T11:59

россия

сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Новым региональным оператором центра "Сколково" станет Фонд развития Иркутской области, с таким предложением власти региона обратились к руководству инновационного центра, сообщает пресс-служба "Сколково".Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов поделился деталями сотрудничества в рамках мероприятия для технологических предпринимателей Стартап Тур в Байкальске.Как отмечается в сообщении, с 2021 года региональным оператором Фонда в Иркутской области был "БАЙКАЛ.ЦЕНТР". За два года количество участников проекта "Сколково" в регионе увеличилось в несколько раз – до 28 стартапов, здесь проведены десятки совместных мероприятий: Стартап тур 2022 года, питч-сессии, встречи с индустриальными партнерами и вузами.Итоги совместной работы стали фундаментом для нового этапа развития технологического предпринимательства в регионе."На базе Фонда развития Иркутской области будет организовано сетевое взаимодействие, в которое включен и Иркутский национальный исследовательский технологический университет, и иркутский Технопарк, и институты развития, которые оказывают меры финансовой поддержки. Это будет “одно окно”, куда технологический предприниматель сможет обратиться и получить самые разнообразные меры поддержки – от инфраструктурных до финансовых", - приводятся в сообщении слова Дроздова.Зампредседателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин отметил весомый вклад в развитие региона, его слова цитирует пресс-служба "Сколково". За два года работы в сотрудничестве с ВЭБ.РФ, Фондом "Сколково" и "БАЙКАЛ.ЦЕНТР" созданы условия, которые помогли резидентам площадки в 2021 году показать выручку, превышающую 260 миллионов рублей. Новый формат взаимодействия региона и Фонда "Сколково" на площадке Научно-образовательного центра "Байкал" поможет еще более интенсивно поддерживать технологическое предпринимательство."Вчера было принято решение, что новым оператором будет Фонд развития Иркутской области, который выполняет функцию проектного офиса НОЦ “Байкал”. Центр объединяет научные и образовательные организации не только Иркутской область, но и Бурятии. Используя результаты двух регионов, мы сможем активно развивать и Иркутскую область, и вносить весомый вклад в развитие страны", - сказал Кузьмин.

https://ria.ru/20230314/startapy-1857830514.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сколково, фонд "сколково"