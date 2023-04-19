https://ria.ru/20230419/shveytsariya-1866411075.html

Швейцария не планирует присоединяться к группе по заморозке активов россиян

Швейцария не планирует присоединяться к группе по заморозке активов россиян - РИА Новости, 19.04.2023

Швейцария не планирует присоединяться к группе по заморозке активов россиян

Швейцария на данном этапе не планирует присоединяться к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:35

2023-04-19T17:35

2023-04-19T17:46

швейцария

в мире

берн (кантон)

сша

g7

credit suisse

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ЦЮРИХ, 19 апр – РИА Новости. Швейцария на данном этапе не планирует присоединяться к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, следует из заявления Федерального департамента (министерства) экономики, образования и науки страны.На прошлой неделе швейцарские СМИ распространили письмо, подписанное работающими в Берне послами стран G7 и послом Евросоюза. Среди прочего дипломаты призвали Швейцарию присоединиться к указанной группе.Как напомнили в швейцарском министерстве, целевая группа REPO была создана 17 марта 2022 года странами "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), а также Австралией и Европейской комиссией."До настоящего времени ни одна другая страна не присоединилась к целевой группе REPO. В настоящее время сотрудничество на техническом уровне происходит без сбоев. По этой причине сейчас Швейцария не видит необходимости в официальном вступлении в целевую группу REPO. Если в будущем членство будет отвечать интересам Швейцарии, Федеральный совет (правительство – ред.) может пересмотреть ситуацию", - говорится в заявлении министерства экономики.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов) в связи с санкциями. При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung.Посол США в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявлял, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов активов РФ. Однако власти Швейцарии отвергли заявление Миллера, отметив, что озвученный им объем средств – это не официальная оценка, а США не прислали никаких соответствующих документов.

https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866092175.html

https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html

швейцария

берн (кантон)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

швейцария, в мире, берн (кантон), сша, g7, credit suisse