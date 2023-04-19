https://ria.ru/20230419/shvetsiya-1866352075.html

Остин выразил надежду, что Швеция станет членом НАТО до саммита в июле

Остин выразил надежду, что Швеция станет членом НАТО до саммита в июле - РИА Новости, 19.04.2023

Остин выразил надежду, что Швеция станет членом НАТО до саммита в июле

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до июльского саммита в Вильнюсе. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:00

2023-04-19T15:00

2023-04-19T16:08

в мире

швеция

министерство обороны сша

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ллойд остин

сша

вильнюс

финляндия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до июльского саммита в Вильнюсе."Недавно мы приняли Финляндию в качестве 31-го члена НАТО. Мы рассчитываем принять Швецию 32-м (членом - ред.). Для ясности, мы рассчитываем, что это случится до саммита в июле", - сказал Остин в среду на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Полом Йонсоном в Стокгольме.В свою очередь Йонсон выразил надежду, что Швеция сможет вступить в НАТО "к саммиту в Вильнюсе"."Я думаю, что Вильнюсский саммит станет очень важным моментом для Альянса, поскольку он активизирует свою деятельность в области сдерживания и обороны, начиная с региональных планов, возможностей сил, новых структур командования и управления. И, конечно, мы хотим быть там, за столом переговоров", - сказал шведский министр.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230419/finlyandiya-1866351701.html

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в мире, швеция, министерство обороны сша, нато, ллойд остин, сша, вильнюс, финляндия, турция