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В воронежской школе на ученицу упали фрагменты штукатурки
В воронежской школе на ученицу упали фрагменты штукатурки - РИА Новости, 19.04.2023
В воронежской школе на ученицу упали фрагменты штукатурки
Ученица пострадала в результате падения фрагментов штукатурки в одной из школ Воронежа, сообщает в среду мэрия города. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:35
2023-04-19T18:35
2023-04-19T18:53
происшествия
воронеж
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следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Ученица пострадала в результате падения фрагментов штукатурки в одной из школ Воронежа, сообщает в среду мэрия города. Информация о происшествии появилась днем 19 апреля в телеграм-канале "Вести Воронеж". По его данным, инцидент произошел в школе №9 на улице Карла Маркса, где на ученицу пятого класса упала с потолка штукатурка. Ссылаясь на слова родителей учащихся, издание сообщало, что у девочки перелом плеча. Следственное управление СК РФ по региону заявило о начале проверки распространенной в СМИ информации. "Администрация школы подтверждает, что в учреждении произошло падение части штукатурки на одну из секций подвесного потолка в коридоре. Как сообщил директор школы, на обучающуюся попали фрагменты осыпавшейся штукатурки, которые поцарапали лицо. Ребенку была оказана необходимая помощь силами классного руководителя, обращения к медикам не потребовалось", - информирует мэрия. По ее словам, поврежденный участок потолка восстановят в ближайшее время, а по факту случившегося проводится служебная проверка. По итогам проверки будет дана оценка действиям администрации школы и педагогического коллектива.
https://ria.ru/20230419/manyak-1866317050.html
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В воронежской школе на ученицу упали фрагменты штукатурки
В воронежской школе ученица пострадала при падении на нее фрагментов штукатурки