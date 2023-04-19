https://ria.ru/20230419/shpionazh-1866363259.html

Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж

Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж - РИА Новости, 19.04.2023

Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж

Верховный суд ЛНР приговорил жителя региона к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:28

2023-04-19T15:28

2023-04-19T16:37

луганская народная республика

происшествия

украина

россия

фсб

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил жителя региона к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Как следует из материалов уголовного дела, сотрудником Службы безопасности Украины посредством социальных сетей был установлен контакт с гражданином Д., проживавшим на тот момент в пгт. Петровка Станично-Луганского района. В ходе беседы... гражданину Д. было предложено негласное сотрудничество по выполнению заданий, направленных против безопасности Луганской Народной Республики", - сообщили в пресс-службе.По материалам уголовного дела, расследованного управлением ФСБ России по ЛНР, СБУ поставила гражданину задачи по сбору сведений военного характера, в том числе о дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и количестве военной техники."Верховный Суд Луганской Народной Республики признал, что гражданин Д. совершил умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства <…> ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, происшествия, украина, россия, фсб, служба безопасности украины