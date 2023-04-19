Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 19.04.2023 (обновлено: 16:37 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/shpionazh-1866363259.html
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж - РИА Новости, 19.04.2023
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж
Верховный суд ЛНР приговорил жителя региона к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:28
2023-04-19T16:37
луганская народная республика
происшествия
украина
россия
фсб
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ЛУГАНСК, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил жителя региона к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Как следует из материалов уголовного дела, сотрудником Службы безопасности Украины посредством социальных сетей был установлен контакт с гражданином Д., проживавшим на тот момент в пгт. Петровка Станично-Луганского района. В ходе беседы... гражданину Д. было предложено негласное сотрудничество по выполнению заданий, направленных против безопасности Луганской Народной Республики", - сообщили в пресс-службе.По материалам уголовного дела, расследованного управлением ФСБ России по ЛНР, СБУ поставила гражданину задачи по сбору сведений военного характера, в том числе о дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и количестве военной техники."Верховный Суд Луганской Народной Республики признал, что гражданин Д. совершил умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства &lt;…&gt; ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, происшествия, украина, россия, фсб, служба безопасности украины
Луганская Народная Республика, Происшествия, Украина, Россия, ФСБ, Служба безопасности Украины
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж

В ЛНР суд приговорил жителя региона к десяти годам колонии строгого режима за шпионаж

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил жителя региона к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Как следует из материалов уголовного дела, сотрудником Службы безопасности Украины посредством социальных сетей был установлен контакт с гражданином Д., проживавшим на тот момент в пгт. Петровка Станично-Луганского района. В ходе беседы... гражданину Д. было предложено негласное сотрудничество по выполнению заданий, направленных против безопасности Луганской Народной Республики", - сообщили в пресс-службе.
По материалам уголовного дела, расследованного управлением ФСБ России по ЛНР, СБУ поставила гражданину задачи по сбору сведений военного характера, в том числе о дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и количестве военной техники.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики признал, что гражданин Д. совершил умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства <…> ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Житель Курска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
12 апреля, 12:52
 
Луганская Народная РеспубликаПроисшествияУкраинаРоссияФСБСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала