https://ria.ru/20230419/shpionazh-1866363259.html
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж - РИА Новости, 19.04.2023
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж
Верховный суд ЛНР приговорил жителя региона к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:28
2023-04-19T15:28
2023-04-19T16:37
луганская народная республика
происшествия
украина
россия
фсб
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ЛУГАНСК, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил жителя региона к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Как следует из материалов уголовного дела, сотрудником Службы безопасности Украины посредством социальных сетей был установлен контакт с гражданином Д., проживавшим на тот момент в пгт. Петровка Станично-Луганского района. В ходе беседы... гражданину Д. было предложено негласное сотрудничество по выполнению заданий, направленных против безопасности Луганской Народной Республики", - сообщили в пресс-службе.По материалам уголовного дела, расследованного управлением ФСБ России по ЛНР, СБУ поставила гражданину задачи по сбору сведений военного характера, в том числе о дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и количестве военной техники."Верховный Суд Луганской Народной Республики признал, что гражданин Д. совершил умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства <…> ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, украина, россия, фсб, служба безопасности украины
Луганская Народная Республика, Происшествия, Украина, Россия, ФСБ, Служба безопасности Украины
Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к десяти годам за шпионаж
В ЛНР суд приговорил жителя региона к десяти годам колонии строгого режима за шпионаж