https://ria.ru/20230419/shoygu-1866348638.html
Шойгу проверил работу оборонного предприятия в Калужской области
Шойгу проверил работу оборонного предприятия в Калужской области - РИА Новости, 19.04.2023
Шойгу проверил работу оборонного предприятия в Калужской области
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Калужской области, выпускающих средства радиоэлектронной РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:53
2023-04-19T14:53
2023-04-19T15:30
безопасность
калужская область
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Калужской области, выпускающих средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России."Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения потребностей российских Вооруженных сил. Также министру обороны РФ были представлены перспективные образцы средств РЭБ", - сообщилиГлава калужского предприятия доложил Шойгу о результатах выполнения гособоронзаказа, а также о реализуемых проектах по дальнейшему расширению производственных мощностей."По докладу руководства предприятия, к настоящему времени объемы выпуска продукции за счет модернизации производственных линий, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий значительно увеличены по всей номенклатуре, включая средства космического и авиационного базирования", - отметили в ведомстве.Кроме того, "за счет новых контрактов с военным ведомством в ближайшее время совокупный объем выпускаемой продукции вырастет кратно".Шойгу провел рабочее совещание с руководством и представителями профильных органов военного управления, поручил обеспечить дальнейшее наращивание производства средств РЭБ, положительно зарекомендовавших в спецоперации.
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Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Калужской области
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Калужской области
2023-04-19T14:53
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безопасность, калужская область, россия, сергей шойгу
Безопасность, Калужская область, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил работу оборонного предприятия в Калужской области
Шойгу проверил оборонное предприятие в Калужской области, выпускающее средства РЭБ
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Калужской области, выпускающих средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны
России.
"Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения потребностей российских Вооруженных сил. Также министру обороны РФ были представлены перспективные образцы средств РЭБ", - сообщили
Глава калужского предприятия доложил Шойгу о результатах выполнения гособоронзаказа, а также о реализуемых проектах по дальнейшему расширению производственных мощностей.
"По докладу руководства предприятия, к настоящему времени объемы выпуска продукции за счет модернизации производственных линий, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий значительно увеличены по всей номенклатуре, включая средства космического и авиационного базирования", - отметили в ведомстве.
Кроме того, "за счет новых контрактов с военным ведомством в ближайшее время совокупный объем выпускаемой продукции вырастет кратно".
Шойгу провел рабочее совещание с руководством и представителями профильных органов военного управления, поручил обеспечить дальнейшее наращивание производства средств РЭБ, положительно зарекомендовавших в спецоперации.
Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН