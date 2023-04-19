https://ria.ru/20230419/shoygu-1866348638.html

Шойгу проверил работу оборонного предприятия в Калужской области

Шойгу проверил работу оборонного предприятия в Калужской области - РИА Новости, 19.04.2023

Шойгу проверил работу оборонного предприятия в Калужской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Калужской области, выпускающих средства радиоэлектронной РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:53

2023-04-19T14:53

2023-04-19T15:30

безопасность

калужская область

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Калужской области, выпускающих средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России."Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения потребностей российских Вооруженных сил. Также министру обороны РФ были представлены перспективные образцы средств РЭБ", - сообщилиГлава калужского предприятия доложил Шойгу о результатах выполнения гособоронзаказа, а также о реализуемых проектах по дальнейшему расширению производственных мощностей."По докладу руководства предприятия, к настоящему времени объемы выпуска продукции за счет модернизации производственных линий, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий значительно увеличены по всей номенклатуре, включая средства космического и авиационного базирования", - отметили в ведомстве.Кроме того, "за счет новых контрактов с военным ведомством в ближайшее время совокупный объем выпускаемой продукции вырастет кратно".Шойгу провел рабочее совещание с руководством и представителями профильных органов военного управления, поручил обеспечить дальнейшее наращивание производства средств РЭБ, положительно зарекомендовавших в спецоперации.

https://ria.ru/20230419/dezhurstvo-1866306710.html

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Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Калужской области Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Калужской области 2023-04-19T14:53 true PT1M02S

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безопасность, калужская область, россия, сергей шойгу