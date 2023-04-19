https://ria.ru/20230419/shkolniki-1866214512.html
В Приморье нашли издевавшихся над женщиной школьников
В Приморье нашли издевавшихся над женщиной школьников - РИА Новости, 19.04.2023
В Приморье нашли издевавшихся над женщиной школьников
Сотрудники полиции в Большом Камне нашли учеников средних классов, которые издевались над женщиной в попавшем в соцсети видео, их родителей могут привлечь к... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T02:42
2023-04-19T02:42
2023-04-19T02:42
происшествия
приморский край
большой камень
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Большом Камне нашли учеников средних классов, которые издевались над женщиной в попавшем в соцсети видео, их родителей могут привлечь к ответственности, сообщили в УМВД по Приморскому краю. Ранее в соцсетях широко распространилось видео, где один ребенок что-то говорит заходящей в здание женщине, она выходит обратно и тянет к нему руку, словно пытаясь его схватить. Школьник убегает, женщина идет за ним, а другой ребенок, находящийся сзади, разбегается и бьет ее ногой в спину. Утверждалось, что видео снято в Большом Камне в Приморье. Полиция и краевое СУСК организовали проверки. Предварительно, следователи установили, что в инциденте, случившемся рядом с общежитием в городе, участвовали шесть детей, они грубо выражались в адрес женщины и применили к ней насилие. "Были установлены личности участников инцидента. Ими оказались ученики 5-7 классов двух образовательных учреждений города... Со школьниками и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы воспитательного характера. Обсудили недопустимость совершения правонарушений, общественно опасных деяний", - говорится в публикации пресс-службы приморского УМВД. По сообщению пресс-службы, на учете в полиции раньше не числились ни сами подростки, ни их семьи. Взрослые теперь могут понести административную ответственность за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. "Проверка по данному факту продолжается... Собранный полицейскими материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воспитательного характера", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230417/student-1865788187.html
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происшествия, приморский край, большой камень
Происшествия, Приморский край, Большой Камень
В Приморье нашли издевавшихся над женщиной школьников
В Приморском крае нашли школьников ответственных за издевательства над женщиной в соцсетях
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости.
Сотрудники полиции в Большом Камне нашли учеников средних классов, которые издевались над женщиной в попавшем в соцсети видео, их родителей могут привлечь к ответственности, сообщили
в УМВД по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях широко распространилось видео, где один ребенок что-то говорит заходящей в здание женщине, она выходит обратно и тянет к нему руку, словно пытаясь его схватить. Школьник убегает, женщина идет за ним, а другой ребенок, находящийся сзади, разбегается и бьет ее ногой в спину. Утверждалось, что видео снято в Большом Камне в Приморье. Полиция и краевое СУСК организовали проверки. Предварительно, следователи установили, что в инциденте, случившемся рядом с общежитием в городе, участвовали шесть детей, они грубо выражались в адрес женщины и применили к ней насилие.
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"Были установлены личности участников инцидента. Ими оказались ученики 5-7 классов двух образовательных учреждений города... Со школьниками и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы воспитательного характера. Обсудили недопустимость совершения правонарушений, общественно опасных деяний", - говорится в публикации пресс-службы приморского УМВД.
По сообщению пресс-службы, на учете в полиции раньше не числились ни сами подростки, ни их семьи. Взрослые теперь могут понести административную ответственность за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
"Проверка по данному факту продолжается... Собранный полицейскими материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воспитательного характера", - отметили в пресс-службе.
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