https://ria.ru/20230419/sderzhivanie-1866453727.html

В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа

В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа - РИА Новости, 19.04.2023

В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа

Министерство экологии и природопользования Московской области усилит контроль за выявлением и ликвидацией возможных очагов распространения птичьего гриппа,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:27

2023-04-19T19:27

2023-04-19T19:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

министерство экологии и природопользования московской области

птичий грипп h5n8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854959492_0:186:2977:1861_1920x0_80_0_0_bc54bfaa1138d3b3a86c913831aec677.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области усилит контроль за выявлением и ликвидацией возможных очагов распространения птичьего гриппа, сообщила пресс-служба ведомства.Причиной усиления контроля стала сохраняющаяся напряженная эпизоотическая ситуация на территории России."Дикие и синантропные птицы могут быть переносчиками заболевания, поэтому требуются дополнительные меры биологической защиты птицеводческих предприятий, личных подсобных хозяйств. Мы обратились к охотпользователям с просьбой усилить контроль за выявлением больных или павших особей, увеличить число проб биоматериала для проведения лабораторных исследований на грипп птиц. Жесткий контроль необходим на территории шириной пять километров вокруг птицеводческих хозяйств", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861764766.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, министерство экологии и природопользования московской области, птичий грипп h5n8