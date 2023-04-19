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В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа - РИА Новости, 19.04.2023
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Новости Подмосковья
 
19:27 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/sderzhivanie-1866453727.html
В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа
В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа - РИА Новости, 19.04.2023
В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа
Министерство экологии и природопользования Московской области усилит контроль за выявлением и ликвидацией возможных очагов распространения птичьего гриппа,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:27
2023-04-19T19:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
министерство экологии и природопользования московской области
птичий грипп h5n8
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области усилит контроль за выявлением и ликвидацией возможных очагов распространения птичьего гриппа, сообщила пресс-служба ведомства.Причиной усиления контроля стала сохраняющаяся напряженная эпизоотическая ситуация на территории России."Дикие и синантропные птицы могут быть переносчиками заболевания, поэтому требуются дополнительные меры биологической защиты птицеводческих предприятий, личных подсобных хозяйств. Мы обратились к охотпользователям с просьбой усилить контроль за выявлением больных или павших особей, увеличить число проб биоматериала для проведения лабораторных исследований на грипп птиц. Жесткий контроль необходим на территории шириной пять километров вокруг птицеводческих хозяйств", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.
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московская область (подмосковье), россия, министерство экологии и природопользования московской области, птичий грипп h5n8
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Министерство экологии и природопользования Московской области, птичий грипп H5N8

В Подмосковье усилят меры для сдерживания распространения птичьего гриппа

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкРаботник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц
Работник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Работник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области усилит контроль за выявлением и ликвидацией возможных очагов распространения птичьего гриппа, сообщила пресс-служба ведомства.
Причиной усиления контроля стала сохраняющаяся напряженная эпизоотическая ситуация на территории России.
"Дикие и синантропные птицы могут быть переносчиками заболевания, поэтому требуются дополнительные меры биологической защиты птицеводческих предприятий, личных подсобных хозяйств. Мы обратились к охотпользователям с просьбой усилить контроль за выявлением больных или павших особей, увеличить число проб биоматериала для проведения лабораторных исследований на грипп птиц. Жесткий контроль необходим на территории шириной пять километров вокруг птицеводческих хозяйств", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияМинистерство экологии и природопользования Московской областиптичий грипп H5N8
 
 
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