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В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 19.04.2023
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10:44 19.04.2023 (обновлено: 11:01 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sdelka-1866257392.html
В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки
В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 19.04.2023
В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки
Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы возобновились после двухдневных переговоров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:44
2023-04-19T11:01
оон
экономика
россия
украина
турция
стефан дюжаррик
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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы возобновились после двухдневных переговоров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла."Совместный координационный центр возобновил проверки судов сегодня после двухдневных переговоров", - сообщила Палла."Делегации РФ и Украины согласились после дискуссий, проводившихся при посредничестве ООН и Турции, что новые суда примут участие в инициативе", - отметила Палла.По ее словам, команды инспекторов уже приступили к работе.Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что инспекции не проводились в понедельник и вторник "из-за отсутствия согласия".Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
https://ria.ru/20230418/sdelka-1866199125.html
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оон, экономика, россия, украина, турция, стефан дюжаррик
ООН, Экономика, Россия, Украина, Турция, Стефан Дюжаррик
В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки

В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки после переговоров

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы возобновились после двухдневных переговоров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
"Совместный координационный центр возобновил проверки судов сегодня после двухдневных переговоров", - сообщила Палла.
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"Делегации РФ и Украины согласились после дискуссий, проводившихся при посредничестве ООН и Турции, что новые суда примут участие в инициативе", - отметила Палла.
По ее словам, команды инспекторов уже приступили к работе.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что инспекции не проводились в понедельник и вторник "из-за отсутствия согласия".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
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