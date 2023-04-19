https://ria.ru/20230419/sdelka-1866257392.html

В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки

В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 19.04.2023

В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки

Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы возобновились после двухдневных переговоров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:44

2023-04-19T10:44

2023-04-19T11:01

оон

экономика

россия

украина

турция

стефан дюжаррик

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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы возобновились после двухдневных переговоров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла."Совместный координационный центр возобновил проверки судов сегодня после двухдневных переговоров", - сообщила Палла."Делегации РФ и Украины согласились после дискуссий, проводившихся при посредничестве ООН и Турции, что новые суда примут участие в инициативе", - отметила Палла.По ее словам, команды инспекторов уже приступили к работе.Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что инспекции не проводились в понедельник и вторник "из-за отсутствия согласия".Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

https://ria.ru/20230418/sdelka-1866199125.html

https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968243.html

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украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, экономика, россия, украина, турция, стефан дюжаррик