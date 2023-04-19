https://ria.ru/20230419/sanktsiya-1866329842.html

Вучич вновь заявил, что не поддерживает санкции Запада против России

Вучич вновь заявил, что не поддерживает санкции Запада против России - РИА Новости, 19.04.2023

Вучич вновь заявил, что не поддерживает санкции Запада против России

Руководство Сербии не поддерживает санкции Запада в отношении России из-за своей позиции военного нейтралитета, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:07

2023-04-19T14:07

2023-04-19T14:07

в мире

сербия

россия

александр вучич

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Руководство Сербии не поддерживает санкции Запада в отношении России из-за своей позиции военного нейтралитета, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём прибыл в среду в Белград, где провел встречу за закрытыми дверями с главой сербского государства. "Господин Билльстрём особенно настаивал на том, чтобы Сербия ввела санкции в отношении РФ, я, понимая позицию Швеции, сказал, что и нас кто-то должен понять. Мы стремимся остаться военно-нейтральными. Именно этот блок (НАТО в 1999 году - ред.) напал на нашу страну. Что касается европейского пути Сербии, мы всегда были благодарны Швеции за поддержку", - заявил Вучич на совместном брифинге по итогам встречи. Сербия придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года, при этом является участником программы НАТО "Партнерство ради мира".

https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, александр вучич, санкции в отношении россии