https://ria.ru/20230419/sanktsiya-1866329842.html
Вучич вновь заявил, что не поддерживает санкции Запада против России
Вучич вновь заявил, что не поддерживает санкции Запада против России - РИА Новости, 19.04.2023
Вучич вновь заявил, что не поддерживает санкции Запада против России
Руководство Сербии не поддерживает санкции Запада в отношении России из-за своей позиции военного нейтралитета, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:07
2023-04-19T14:07
2023-04-19T14:07
в мире
сербия
россия
александр вучич
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Руководство Сербии не поддерживает санкции Запада в отношении России из-за своей позиции военного нейтралитета, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём прибыл в среду в Белград, где провел встречу за закрытыми дверями с главой сербского государства. "Господин Билльстрём особенно настаивал на том, чтобы Сербия ввела санкции в отношении РФ, я, понимая позицию Швеции, сказал, что и нас кто-то должен понять. Мы стремимся остаться военно-нейтральными. Именно этот блок (НАТО в 1999 году - ред.) напал на нашу страну. Что касается европейского пути Сербии, мы всегда были благодарны Швеции за поддержку", - заявил Вучич на совместном брифинге по итогам встречи. Сербия придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года, при этом является участником программы НАТО "Партнерство ради мира".
https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, александр вучич, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Санкции в отношении России
Вучич вновь заявил, что не поддерживает санкции Запада против России
Вучич: Сербия не поддерживает санкции против России из-за военного нейтралитета