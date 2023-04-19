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ЕС разработал санкции против молдавских олигархов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2023
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15:22 19.04.2023 (обновлено: 16:13 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sanktsii-1866361200.html
ЕС разработал санкции против молдавских олигархов, сообщили СМИ
ЕС разработал санкции против молдавских олигархов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2023
ЕС разработал санкции против молдавских олигархов, сообщили СМИ
Евросоюз подготовил пакет санкций против "молдавских олигархов", в который могут войти лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и экс-депутат Владимир... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:22
2023-04-19T16:13
в мире
илан шор
евросоюз
молдавия
владимир плахотнюк
майя санду
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Евросоюз подготовил пакет санкций против "молдавских олигархов", в который могут войти лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и экс-депутат Владимир Плахотнюк, сообщает издание EUobserver со ссылкой на распространяемый в блоке документ.Как пишет издание, документ предполагает введение санкций против физических или юридических лиц, якобы представляющих "угрозу безопасности, верховенству права, стабильности или безопасности" в Молдавии."Текст проекта определенно указывает двух олигархов - Илана Шора и Владимира Плахотнюка", - говорится в материале.Ожидается, что проект может быть одобрен после встреч глав МИД стран ЕС на следующей неделе.В середине марта еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что ЕС планирует разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По данным СМИ, такой режим санкций может быть согласован уже на заседании глав МИД стран ЕС 24 апреля.Президент Молдавии Майя Санду ранее, в свою очередь, подчеркивала, что гражданская миссия Евросоюза поможет республике "эффективно справляться с угрозами безопасности". Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску отмечал, что Молдавия уже получает помощь по линии безопасности через Европейский фонд мира.
https://ria.ru/20230419/otchet-1866349786.html
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в мире, илан шор, евросоюз, молдавия, владимир плахотнюк, майя санду
В мире, Илан Шор, Евросоюз, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Майя Санду
ЕС разработал санкции против молдавских олигархов, сообщили СМИ

EUobserver: ЕС разработал санкции против молдавских олигархов, в который может войти Шор

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Евросоюз подготовил пакет санкций против "молдавских олигархов", в который могут войти лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и экс-депутат Владимир Плахотнюк, сообщает издание EUobserver со ссылкой на распространяемый в блоке документ.
Как пишет издание, документ предполагает введение санкций против физических или юридических лиц, якобы представляющих "угрозу безопасности, верховенству права, стабильности или безопасности" в Молдавии.
"Текст проекта определенно указывает двух олигархов - Илана Шора и Владимира Плахотнюка", - говорится в материале.
Ожидается, что проект может быть одобрен после встреч глав МИД стран ЕС на следующей неделе.
В середине марта еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что ЕС планирует разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По данным СМИ, такой режим санкций может быть согласован уже на заседании глав МИД стран ЕС 24 апреля.
Президент Молдавии Майя Санду ранее, в свою очередь, подчеркивала, что гражданская миссия Евросоюза поможет республике "эффективно справляться с угрозами безопасности". Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску отмечал, что Молдавия уже получает помощь по линии безопасности через Европейский фонд мира.
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В миреИлан ШорЕвросоюзМолдавияВладимир ПлахотнюкМайя Санду
 
 
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