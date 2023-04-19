https://ria.ru/20230419/sanktsii-1866294621.html

В Киеве призвали к "самым жестким ограничениям" против российского атома

В Киеве призвали к "самым жестким ограничениям" против российского атома - РИА Новости, 19.04.2023

В Киеве призвали к "самым жестким ограничениям" против российского атома

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал ввести "самые жесткие ограничения" против атомной отрасли России, по его словам, особый акцент на... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:40

2023-04-19T12:40

2023-04-19T12:40

россия

андрей ермак

в мире

украина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал ввести "самые жесткие ограничения" против атомной отрасли России, по его словам, особый акцент на санкционном давлении в отношении корпорации "Росатом". Зеленский 12 февраля своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. "Никакого "Росатома" не должно быть на рынке ядерного топлива. Санкции. Атомная отрасль России должна быть под жесточайшими ограничениями", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, андрей ермак, в мире, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр