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Средства ПВО сбили в районе Угледара украинский самолет Су-25
Средства ПВО сбили в районе Угледара украинский самолет Су-25 - РИА Новости, 19.04.2023
Средства ПВО сбили в районе Угледара украинский самолет Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:38
2023-04-19T16:38
2023-04-19T17:17
специальная военная операция на украине
угледар
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су-25
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и сбила шесть украинских дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3776 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8732 танка и других боевых бронированных машин, 1089 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4619 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9617 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230418/donetsk-1866038200.html
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угледар, россия, су-25
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Россия, Су-25
Средства ПВО сбили в районе Угледара украинский самолет Су-25
Минобороны: российские системы ПВО сбили в районе Угледара украинский самолет Су-25