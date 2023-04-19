https://ria.ru/20230419/samolet-1866390044.html

Средства ПВО сбили в районе Угледара украинский самолет Су-25

Средства ПВО сбили в районе Угледара украинский самолет Су-25 - РИА Новости, 19.04.2023

Средства ПВО сбили в районе Угледара украинский самолет Су-25

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:38

2023-04-19T16:38

2023-04-19T17:17

специальная военная операция на украине

угледар

россия

су-25

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и сбила шесть украинских дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3776 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8732 танка и других боевых бронированных машин, 1089 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4619 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9617 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230418/donetsk-1866038200.html

угледар

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угледар, россия, су-25