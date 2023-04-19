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Обстрел Новой Каховки ведется из 120-миллиметровых минометов, заявил Сальдо

Обстрел Новой Каховки ведется из 120-миллиметровых минометов, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.04.2023

Обстрел Новой Каховки ведется из 120-миллиметровых минометов, заявил Сальдо

Обстрел жилых кварталов и центра Новой Каховки утром в среду ведется из 120-миллиметровых минометов, есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале врио... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:02

2023-04-19T08:02

2023-04-19T08:02

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Обстрел жилых кварталов и центра Новой Каховки утром в среду ведется из 120-миллиметровых минометов, есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В результате одного из попаданий в многоквартирный дом есть раненые, отметил он. "Несмотря на опасность, спасатели и часть медицинских бригад работают и выехали на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим", - добавил он. Сальдо поручил правительству области оказать все необходимое содействие пострадавшим жителям Новой Каховки.

https://ria.ru/20230419/shkola-1866219118.html

новая каховка

херсонская область

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владимир сальдо, новая каховка, херсонская область