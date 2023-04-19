https://ria.ru/20230419/rossiya-1866287615.html
Угрозы G7 в адрес России шокировали французов
Угрозы G7 в адрес России шокировали французов - РИА Новости, 19.04.2023
Угрозы G7 в адрес России шокировали французов
Читателей французской газеты Le Figaro возмутили очередные требования G7 усилить санкции против Москвы и наказать тех, кто помогает ей. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:23
2023-04-19T12:23
2023-04-19T12:50
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутили очередные требования G7 усилить санкции против Москвы и наказать тех, кто помогает ей. "G7 представляет менее десяти процентов населения мира, но хочет навязать "американские ценности" всему миру!" — написал один из комментаторов. "На мой взгляд, странам G7 не избежать эффекта бумеранга. <...> По Европе этот бумеранг уже бьет, там растут счета за коммунальные услуги", — поддержал другой. "Очень демократично: правительство запугивает тех, кто хочет сотрудничать с Россией", — отметил третий. "Это доказывает, что G7 остается американским клубом", — поделился мнением еще один читатель. "У того, что называется Западом, больше нет монополии на справедливость, на мораль", — заключили читатели.Накануне на саммите в Японии главы дипломатии G7 предупредили другие страны о серьезном наказании за помощь России в обходе санкций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, g7, москва, европа
В мире, Россия, G7, Москва, Европа
Угрозы G7 в адрес России шокировали французов
Читатели французской Le Figaro раскритиковали угрозы глав дипломатий G7 в адрес России
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Читателей французской газеты Le Figaro
возмутили очередные требования G7 усилить санкции против Москвы и наказать тех, кто помогает ей.
"G7 представляет менее десяти процентов населения мира, но хочет навязать "американские ценности" всему миру!" — написал один из комментаторов.
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"На мой взгляд, странам G7 не избежать эффекта бумеранга. <...> По Европе этот бумеранг уже бьет, там растут счета за коммунальные услуги", — поддержал другой.
"Очень демократично: правительство запугивает тех, кто хочет сотрудничать с Россией", — отметил третий.
"Это доказывает, что G7 остается американским клубом", — поделился мнением еще один читатель.
"У того, что называется Западом, больше нет монополии на справедливость, на мораль", — заключили читатели.
Накануне на саммите в Японии главы дипломатии G7 предупредили другие страны о серьезном наказании за помощь России в обходе санкций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Ускорили собственную гибель". В США осознали ошибку санкций против России