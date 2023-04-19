https://ria.ru/20230419/rossiya-1866287615.html

Угрозы G7 в адрес России шокировали французов

Угрозы G7 в адрес России шокировали французов - РИА Новости, 19.04.2023

Угрозы G7 в адрес России шокировали французов

Читателей французской газеты Le Figaro возмутили очередные требования G7 усилить санкции против Москвы и наказать тех, кто помогает ей. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:23

2023-04-19T12:23

2023-04-19T12:50

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутили очередные требования G7 усилить санкции против Москвы и наказать тех, кто помогает ей. "G7 представляет менее десяти процентов населения мира, но хочет навязать "американские ценности" всему миру!" — написал один из комментаторов. "На мой взгляд, странам G7 не избежать эффекта бумеранга. <...> По Европе этот бумеранг уже бьет, там растут счета за коммунальные услуги", — поддержал другой. "Очень демократично: правительство запугивает тех, кто хочет сотрудничать с Россией", — отметил третий. "Это доказывает, что G7 остается американским клубом", — поделился мнением еще один читатель. "У того, что называется Западом, больше нет монополии на справедливость, на мораль", — заключили читатели.Накануне на саммите в Японии главы дипломатии G7 предупредили другие страны о серьезном наказании за помощь России в обходе санкций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230419/putin-1866248152.html

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