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Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ - РИА Новости, 19.04.2023
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11:28 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/roskomnadzor-1866268537.html
Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ
Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ - РИА Новости, 19.04.2023
Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ
Роскомнадзор утвердил критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:28
2023-04-19T11:28
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
лгбт-сообщество
интернет
технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Роскомнадзор утвердил критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Роскомнадзор утвердил критерии оценки информации, по которым ведомство уполномочено принимать решение о признании ее запрещенной. В частности, приказ... устанавливает критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола", - говорится в сообщении. В понедельник соответствующий приказ ведомства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту приказа, ресурсы будут включать в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет и сетевых адресов, позволяющий идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" за публикацию информации, которая направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях. Кроме того, к ЛГБТ-пропаганде будет относиться информация, направленная на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, а также наличие информации, оправдывающей отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений. Также к ЛГБТ-пропаганде будет относиться наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости смены пола человека, а также наличие информации о преимуществе смены пола.
https://ria.ru/20230124/propaganda-1847081597.html
https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, лгбт-сообщество, интернет, технологии
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, ЛГБТ-сообщество, Интернет, Технологии
Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ

РКН утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ, педофилию и смену пола

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Fotolia / Pavel Ignatov
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Роскомнадзор утвердил критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Роскомнадзор утвердил критерии оценки информации, по которым ведомство уполномочено принимать решение о признании ее запрещенной. В частности, приказ... устанавливает критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола", - говорится в сообщении. В понедельник соответствующий приказ ведомства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно тексту приказа, ресурсы будут включать в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет и сетевых адресов, позволяющий идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" за публикацию информации, которая направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях.
Кроме того, к ЛГБТ-пропаганде будет относиться информация, направленная на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, а также наличие информации, оправдывающей отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений. Также к ЛГБТ-пропаганде будет относиться наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости смены пола человека, а также наличие информации о преимуществе смены пола.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияЛГБТ-сообществоИнтернетТехнологии
 
 
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