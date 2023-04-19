https://ria.ru/20230419/roskomnadzor-1866268537.html

Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ

Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ - РИА Новости, 19.04.2023

Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ

Роскомнадзор утвердил критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:28

2023-04-19T11:28

2023-04-19T11:28

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

лгбт-сообщество

интернет

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Роскомнадзор утвердил критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Роскомнадзор утвердил критерии оценки информации, по которым ведомство уполномочено принимать решение о признании ее запрещенной. В частности, приказ... устанавливает критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола", - говорится в сообщении. В понедельник соответствующий приказ ведомства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту приказа, ресурсы будут включать в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет и сетевых адресов, позволяющий идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" за публикацию информации, которая направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях. Кроме того, к ЛГБТ-пропаганде будет относиться информация, направленная на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, а также наличие информации, оправдывающей отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений. Также к ЛГБТ-пропаганде будет относиться наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости смены пола человека, а также наличие информации о преимуществе смены пола.

https://ria.ru/20230124/propaganda-1847081597.html

https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, лгбт-сообщество, интернет, технологии