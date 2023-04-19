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В Росавиации рассказали, есть ли дефицит самолетов - РИА Новости, 19.04.2023
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Туризм
 
15:49 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/rosaviatsiya-1866358388.html
В Росавиации рассказали, есть ли дефицит самолетов
В Росавиации рассказали, есть ли дефицит самолетов - РИА Новости, 19.04.2023
В Росавиации рассказали, есть ли дефицит самолетов
По оценкам авиакомпаний, дефицита самолетов на туристических направлениях на летний сезон нет, сообщает ведомство РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:49
2023-04-19T15:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
самолеты
авиакомпании
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По оценкам авиакомпаний, дефицита самолетов на туристических направлениях на летний сезон нет, сообщает ведомствоЗамруководителя Росавиации Владимир Потешкин во вторник провел заседание рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок с участием представителей ведущих российских авиакомпаний. Обсуждались итоги квартала и планы операционной деятельности перевозчиков в предстоящем туристическом сезоне. "Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, за период январь-апрель текущего года ожидается перевыполнение плана целевых показателей по внутрироссийским авиаперевозкам", — говорится в сообщении. Росавиация отмечает, что, по оценкам авиакомпаний, дефицита самолетов на туристических направлениях на летний сезон нет. Сейчас же средняя загрузка пассажирских воздушных судов составляет более 80 процентов на внутренних маршрутах и 77,5 процента — на международных. В летнем сезоне перевозчики планируют сохранение действующей маршрутной сети. Кроме того, ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов. Заместитель руководителя Росавиации также рекомендовал авиаперевозчикам обратить особое внимание на организацию вылетов по наиболее популярным туристическим направлениям, в том числе в Калининград, Карелию и на Алтай.
https://ria.ru/20230417/aviaperevozki-1865802873.html
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новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), самолеты, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Самолеты, авиакомпании
В Росавиации рассказали, есть ли дефицит самолетов

Росавиация: дефицита самолетов на туристических направлениях на летний сезон нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319
Самолет Airbus A319 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По оценкам авиакомпаний, дефицита самолетов на туристических направлениях на летний сезон нет, сообщает ведомство
Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин во вторник провел заседание рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок с участием представителей ведущих российских авиакомпаний. Обсуждались итоги квартала и планы операционной деятельности перевозчиков в предстоящем туристическом сезоне.
"Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, за период январь-апрель текущего года ожидается перевыполнение плана целевых показателей по внутрироссийским авиаперевозкам", — говорится в сообщении.
Росавиация отмечает, что, по оценкам авиакомпаний, дефицита самолетов на туристических направлениях на летний сезон нет. Сейчас же средняя загрузка пассажирских воздушных судов составляет более 80 процентов на внутренних маршрутах и 77,5 процента — на международных.
В летнем сезоне перевозчики планируют сохранение действующей маршрутной сети. Кроме того, ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов.
Заместитель руководителя Росавиации также рекомендовал авиаперевозчикам обратить особое внимание на организацию вылетов по наиболее популярным туристическим направлениям, в том числе в Калининград, Карелию и на Алтай.
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