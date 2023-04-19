https://ria.ru/20230419/rogov-1866223425.html

В Запорожской области опровергли информацию об эвакуации детей

В Запорожской области опровергли информацию об эвакуации детей - РИА Новости, 19.04.2023

В Запорожской области опровергли информацию об эвакуации детей

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы готовящейся эвакуации детей из-за вероятного контрнаступления... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T05:48

2023-04-19T05:48

2023-04-19T05:48

запорожская область

владимир рогов

евпатория

энергодар

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы готовящейся эвакуации детей из-за вероятного контрнаступления украинских войск. Ранее в украинских пабликах в соцсетях появились фотографии листовок, якобы раздаваемых в освобожденной части Запорожской области, в которых сообщается, что в связи с угрозой наступления украинских войск принято решение об эвакуации в крымскую Евпаторию детей до 16 лет из Энергодара и ближайших населенных пунктов. Эвакуация якобы запланирована на 5-7 мая. "Это все не соответствует действительности. Если верить украинским информационным помойкам, то мы уже эвакуировали в десятки раз больше людей, чем всего проживает в Запорожской области", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, фото листовок, распространяемое в украинских пабликах, - очередной фейк. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь

https://ria.ru/20230407/rogov-1863646386.html

https://ria.ru/20230418/obstrely-1865971742.html

запорожская область

евпатория

энергодар

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запорожская область, владимир рогов, евпатория, энергодар, в мире