https://ria.ru/20230419/rogov-1866223425.html
В Запорожской области опровергли информацию об эвакуации детей
В Запорожской области опровергли информацию об эвакуации детей - РИА Новости, 19.04.2023
В Запорожской области опровергли информацию об эвакуации детей
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы готовящейся эвакуации детей из-за вероятного контрнаступления... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T05:48
2023-04-19T05:48
2023-04-19T05:48
запорожская область
владимир рогов
евпатория
энергодар
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы готовящейся эвакуации детей из-за вероятного контрнаступления украинских войск. Ранее в украинских пабликах в соцсетях появились фотографии листовок, якобы раздаваемых в освобожденной части Запорожской области, в которых сообщается, что в связи с угрозой наступления украинских войск принято решение об эвакуации в крымскую Евпаторию детей до 16 лет из Энергодара и ближайших населенных пунктов. Эвакуация якобы запланирована на 5-7 мая. "Это все не соответствует действительности. Если верить украинским информационным помойкам, то мы уже эвакуировали в десятки раз больше людей, чем всего проживает в Запорожской области", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, фото листовок, распространяемое в украинских пабликах, - очередной фейк. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
https://ria.ru/20230407/rogov-1863646386.html
https://ria.ru/20230418/obstrely-1865971742.html
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запорожская область, владимир рогов, евпатория, энергодар, в мире
Запорожская область, Владимир Рогов, Евпатория, Энергодар, В мире
В Запорожской области опровергли информацию об эвакуации детей
Член ГСА Рогов опроверг сообщения о якобы готовящейся эвакуации детей