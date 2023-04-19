https://ria.ru/20230419/regiony-1866429227.html
Путин призвал помочь аграриям и крупным производителям в новых регионах
Путин призвал помочь аграриям и крупным производителям в новых регионах - РИА Новости, 19.04.2023
Путин призвал помочь аграриям и крупным производителям в новых регионах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь аграриям и крупным товаропроизводителям в новых регионах страны. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:11
2023-04-19T18:11
2023-04-19T18:24
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь аграриям и крупным товаропроизводителям в новых регионах страны."Поддерживать нужно прежде всего местных граждан. Тех, кто занимается тем или иным видом деятельности, в данном случае - сельским хозяйством. И аграриев, и крупных товаропроизводителей. Вот прежде всего упор на них", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Глава государства отметил, что если им чего-то не хватает, необходимо помочь им это получить. "И кредиты, и лизинг, о котором мы сейчас говорили, и горюче-смазочные материалы, и удобрения", - отметил Путин.Он также добавил, что необходимо "поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки на месте сельхозпродукции, вложить средства, дать возможность местным, либо инвестиции привлечь из других регионов", а также создать там "базы хранения соответствующих производимых на этих территориях товаров, которые дадут возможность в осенне-зимний период использовать для местных жителей и поставлять в другие регионы Российской Федерации".
https://ria.ru/20230419/regiony-1866407676.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал помочь аграриям и крупным производителям в новых регионах
Путин призвал помочь аграриям и крупным товаропроизводителям в новых регионах
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь аграриям и крупным товаропроизводителям в новых регионах страны.
"Поддерживать нужно прежде всего местных граждан. Тех, кто занимается тем или иным видом деятельности, в данном случае - сельским хозяйством. И аграриев, и крупных товаропроизводителей. Вот прежде всего упор на них", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства отметил, что если им чего-то не хватает, необходимо помочь им это получить. "И кредиты, и лизинг, о котором мы сейчас говорили, и горюче-смазочные материалы, и удобрения", - отметил Путин.
Он также добавил, что необходимо "поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки на месте сельхозпродукции, вложить средства, дать возможность местным, либо инвестиции привлечь из других регионов", а также создать там "базы хранения соответствующих производимых на этих территориях товаров, которые дадут возможность в осенне-зимний период использовать для местных жителей и поставлять в другие регионы Российской Федерации".
Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром