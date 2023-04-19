https://ria.ru/20230419/regiony-1866407676.html

Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром

Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром - РИА Новости, 19.04.2023

Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром

Власти новых регионов не смогут решать стоящие перед ними задачи без поддержки федерального центра, заявил президент России Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:24

2023-04-19T17:24

2023-04-19T17:42

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти новых регионов не смогут решать стоящие перед ними задачи без поддержки федерального центра, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином и призвал подойти к этому ответственноПутин призвал членов кабмина не устраняться от решения этих задач."Поэтому я вас прошу подойти к этому ответственно и с пониманием того, что по-другому решать сложнейшие задачи этих регионов будет невозможно. И прошу никого не устраняться от решения этих задач. Даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию, все равно ваша ответственность является определяющей", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20230418/putin-1866117573.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика