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Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром - РИА Новости, 19.04.2023
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17:24 19.04.2023 (обновлено: 17:42 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/regiony-1866407676.html
Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром
Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром - РИА Новости, 19.04.2023
Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром
Власти новых регионов не смогут решать стоящие перед ними задачи без поддержки федерального центра, заявил президент России Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:24
2023-04-19T17:42
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти новых регионов не смогут решать стоящие перед ними задачи без поддержки федерального центра, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином и призвал подойти к этому ответственноПутин призвал членов кабмина не устраняться от решения этих задач."Поэтому я вас прошу подойти к этому ответственно и с пониманием того, что по-другому решать сложнейшие задачи этих регионов будет невозможно. И прошу никого не устраняться от решения этих задач. Даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию, все равно ваша ответственность является определяющей", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20230418/putin-1866117573.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил о необходимости поддержки новых регионов федеральным центром

Путин: новые регионы не смогут решить стоящие задачи без поддержки федерального центра

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти новых регионов не смогут решать стоящие перед ними задачи без поддержки федерального центра, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином и призвал подойти к этому ответственно
«
"Конечно, в зоне ответственности региональных властей лежит большое количество задач, которые требуется решать. Но это все-таки необычная ситуация. И я прошу это иметь ввиду: без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии будут решать тех сложных проблем, которые копились на этих территориях десятилетиями, без всякого преувеличения, да еще и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних восьми лет", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин призвал членов кабмина не устраняться от решения этих задач.
"Поэтому я вас прошу подойти к этому ответственно и с пониманием того, что по-другому решать сложнейшие задачи этих регионов будет невозможно. И прошу никого не устраняться от решения этих задач. Даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию, все равно ваша ответственность является определяющей", - отметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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