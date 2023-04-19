https://ria.ru/20230419/reabilitatsiya-1866428621.html

Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице

Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице - РИА Новости, 19.04.2023

Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице

В Люберецкой больнице начало работать отделение реабилитации на 30 коек. В нём смогут проходить лечение пациенты с заболеваниями центральной и периферической... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:09

2023-04-19T18:09

2023-04-19T18:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866427929_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_8d7baa924b01fd4818343acfd5172da1.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В Люберецкой больнице начало работать отделение реабилитации на 30 коек. В нём смогут проходить лечение пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата, сообщает Минздрав Московской области.Помимо этого, там будут получать помощь пациенты, перенесшие острое нарушение кровообращения головного мозга."От качества и скорости начала реабилитации напрямую зависит дальнейшая жизнь пациента. Так в прошлом году в наших больницах были открыты 10 отделений реабилитации. До конца текущего года планируется открыть еще 5 и расширить 5 действующих реабилитационных отделений", - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Новое отделение реабилитации в Люберецкой больнице оснащено современным медицинским оборудованием. В том числе, там установлены дорожка для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, специальный вертикализатор для тех, кто пока не может стоять сам, роботизированные комплексы для диагностики нагрузки на стопы, координации и тренировки движений верхних и нижних конечностей и многое другое."У нас достаточно широкий спектр возможностей, чтобы помочь пациенту восстановить свою работоспособность. Магнито- и лазеротерапия, а также электромиостимуляция – для восстановления мышц, снятия отека, воспаления, болевого синдрома, физиотерапия, массаж, ЛФК, занятия на роботизированных тренажерах для больных с нарушениями центральной нервной системы", - отметила заведующая отделением реабилитации Стационара N3 Люберецкой больницы Варвара Баринкова.Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

https://ria.ru/20230403/otdelenie-1862673405.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова