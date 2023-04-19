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Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице - РИА Новости, 19.04.2023
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Новости Подмосковья
 
18:09 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/reabilitatsiya-1866428621.html
Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице
Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице - РИА Новости, 19.04.2023
Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице
В Люберецкой больнице начало работать отделение реабилитации на 30 коек. В нём смогут проходить лечение пациенты с заболеваниями центральной и периферической... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:09
2023-04-19T18:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В Люберецкой больнице начало работать отделение реабилитации на 30 коек. В нём смогут проходить лечение пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата, сообщает Минздрав Московской области.Помимо этого, там будут получать помощь пациенты, перенесшие острое нарушение кровообращения головного мозга."От качества и скорости начала реабилитации напрямую зависит дальнейшая жизнь пациента. Так в прошлом году в наших больницах были открыты 10 отделений реабилитации. До конца текущего года планируется открыть еще 5 и расширить 5 действующих реабилитационных отделений", - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Новое отделение реабилитации в Люберецкой больнице оснащено современным медицинским оборудованием. В том числе, там установлены дорожка для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, специальный вертикализатор для тех, кто пока не может стоять сам, роботизированные комплексы для диагностики нагрузки на стопы, координации и тренировки движений верхних и нижних конечностей и многое другое."У нас достаточно широкий спектр возможностей, чтобы помочь пациенту восстановить свою работоспособность. Магнито- и лазеротерапия, а также электромиостимуляция – для восстановления мышц, снятия отека, воспаления, болевого синдрома, физиотерапия, массаж, ЛФК, занятия на роботизированных тренажерах для больных с нарушениями центральной нервной системы", - отметила заведующая отделением реабилитации Стационара N3 Люберецкой больницы Варвара Баринкова.Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.
https://ria.ru/20230403/otdelenie-1862673405.html
московская область (подмосковье)
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Алёна Пава
Алёна Пава
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице

© Фото : Минздрав Московской областиОтделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице
Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Минздрав Московской области
Отделение реабилитации открылось в Люберецкой больнице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В Люберецкой больнице начало работать отделение реабилитации на 30 коек. В нём смогут проходить лечение пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата, сообщает Минздрав Московской области.
Помимо этого, там будут получать помощь пациенты, перенесшие острое нарушение кровообращения головного мозга.
"От качества и скорости начала реабилитации напрямую зависит дальнейшая жизнь пациента. Так в прошлом году в наших больницах были открыты 10 отделений реабилитации. До конца текущего года планируется открыть еще 5 и расширить 5 действующих реабилитационных отделений", - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
Новое отделение реабилитации в Люберецкой больнице оснащено современным медицинским оборудованием. В том числе, там установлены дорожка для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, специальный вертикализатор для тех, кто пока не может стоять сам, роботизированные комплексы для диагностики нагрузки на стопы, координации и тренировки движений верхних и нижних конечностей и многое другое.
"У нас достаточно широкий спектр возможностей, чтобы помочь пациенту восстановить свою работоспособность. Магнито- и лазеротерапия, а также электромиостимуляция – для восстановления мышц, снятия отека, воспаления, болевого синдрома, физиотерапия, массаж, ЛФК, занятия на роботизированных тренажерах для больных с нарушениями центральной нервной системы", - отметила заведующая отделением реабилитации Стационара N3 Люберецкой больницы Варвара Баринкова.
Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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