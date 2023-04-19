https://ria.ru/20230419/razgruzka-1866272877.html
Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке
Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке - РИА Новости, 19.04.2023
Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке
Глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев выложил в телеграм-канал фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:47
2023-04-19T11:47
2023-04-19T12:20
религия
россия
дамба аюшеев
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев выложил в телеграм-канал фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО. "Разгрузочный пояс и теплый пояс из войлока для ребят на СВО", - прокомментировал он снимок. Ламы Буддийской традиционной сангхи России посещают зону СВО. В прошлом году они, наряду с молитвами о мире, также заявляли о необходимости победы в сложившейся ситуации и отправлялись в зону СВО для духовной поддержки военнослужащих-буддистов.
https://ria.ru/20230225/buddiyskie-1853713248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дамба аюшеев
Религия, Россия, Дамба Аюшеев
Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке
Глава Буддистской сангхи России выложил фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО