https://ria.ru/20230419/razgruzka-1866272877.html

Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке

Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке - РИА Новости, 19.04.2023

Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке

Глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев выложил в телеграм-канал фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:47

2023-04-19T11:47

2023-04-19T12:20

религия

россия

дамба аюшеев

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев выложил в телеграм-канал фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО. "Разгрузочный пояс и теплый пояс из войлока для ребят на СВО", - прокомментировал он снимок. Ламы Буддийской традиционной сангхи России посещают зону СВО. В прошлом году они, наряду с молитвами о мире, также заявляли о необходимости победы в сложившейся ситуации и отправлялись в зону СВО для духовной поддержки военнослужащих-буддистов.

https://ria.ru/20230225/buddiyskie-1853713248.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дамба аюшеев