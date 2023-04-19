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Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке - РИА Новости, 19.04.2023
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Религия
 
11:47 19.04.2023 (обновлено: 12:20 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/razgruzka-1866272877.html
Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке
Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке - РИА Новости, 19.04.2023
Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке
Глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев выложил в телеграм-канал фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:47
2023-04-19T12:20
религия
россия
дамба аюшеев
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев выложил в телеграм-канал фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО. "Разгрузочный пояс и теплый пояс из войлока для ребят на СВО", - прокомментировал он снимок. Ламы Буддийской традиционной сангхи России посещают зону СВО. В прошлом году они, наряду с молитвами о мире, также заявляли о необходимости победы в сложившейся ситуации и отправлялись в зону СВО для духовной поддержки военнослужащих-буддистов.
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россия, дамба аюшеев
Религия, Россия, Дамба Аюшеев
Глава Буддистской сангхи России сфотографировался в разгрузке

Глава Буддистской сангхи России выложил фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО

© Фото : Дамба Аюшеев/TelegramГлава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев в разгрузке
Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев в разгрузке - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Дамба Аюшеев/Telegram
Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев в разгрузке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев выложил в телеграм-канал фото в разгрузке и сообщил, что она для бойцов СВО.
"Разгрузочный пояс и теплый пояс из войлока для ребят на СВО", - прокомментировал он снимок.
Ламы Буддийской традиционной сангхи России посещают зону СВО. В прошлом году они, наряду с молитвами о мире, также заявляли о необходимости победы в сложившейся ситуации и отправлялись в зону СВО для духовной поддержки военнослужащих-буддистов.
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РелигияРоссияДамба Аюшеев
 
 
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