https://ria.ru/20230419/provokatsii-1866315817.html
Кравцов отметил школьников, не поддающихся на провокации из-за рубежа
Кравцов отметил школьников, не поддающихся на провокации из-за рубежа - РИА Новости, 19.04.2023
Кравцов отметил школьников, не поддающихся на провокации из-за рубежа
Российские школьники не поддаются на провокации из-за рубежа, а также могут рассказывать правду своим сверстникам, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:38
2023-04-19T13:38
2023-04-19T13:38
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские школьники не поддаются на провокации из-за рубежа, а также могут рассказывать правду своим сверстникам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Сами ребята не поддаются на те провокации, которые пытаются… дестабилизировать нашу ситуацию (из-за рубежа - ред.). Очень важно, что движение "Сила - в правде", которое создано при, в том числе, поддержке общества "Знание", активно развивается, и ребята рассказывают правду в том числе и своим сверстникам", - сказал Кравцов на открытии второго всероссийского исторического школьного форума "Сила - в правде!" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он подчеркнул, что важно, чтобы люди помнили историю и никогда не забывали о "тех страшных страницах истории, связанных в том числе с нацизмом". "Специальная военная операция - одна из задач — это денацификация, демилитаризация. И сегодня мы успешно выполняем все задачи", - уточнил министр просвещения.
https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856238644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов отметил школьников, не поддающихся на провокации из-за рубежа
Кравцов заявил, что российские школьники не поддаются на провокации из-за рубежа
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские школьники не поддаются на провокации из-за рубежа, а также могут рассказывать правду своим сверстникам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Сами ребята не поддаются на те провокации, которые пытаются… дестабилизировать нашу ситуацию (из-за рубежа - ред.). Очень важно, что движение "Сила - в правде", которое создано при, в том числе, поддержке общества "Знание", активно развивается, и ребята рассказывают правду в том числе и своим сверстникам", - сказал Кравцов на открытии второго всероссийского исторического школьного форума "Сила - в правде!" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что важно, чтобы люди помнили историю и никогда не забывали о "тех страшных страницах истории, связанных в том числе с нацизмом". "Специальная военная операция - одна из задач — это денацификация, демилитаризация. И сегодня мы успешно выполняем все задачи", - уточнил министр просвещения.
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