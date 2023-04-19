https://ria.ru/20230419/provokatsii-1866315817.html

Кравцов отметил школьников, не поддающихся на провокации из-за рубежа

Кравцов отметил школьников, не поддающихся на провокации из-за рубежа - РИА Новости, 19.04.2023

Кравцов отметил школьников, не поддающихся на провокации из-за рубежа

Российские школьники не поддаются на провокации из-за рубежа, а также могут рассказывать правду своим сверстникам, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:38

2023-04-19T13:38

2023-04-19T13:38

общество

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские школьники не поддаются на провокации из-за рубежа, а также могут рассказывать правду своим сверстникам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Сами ребята не поддаются на те провокации, которые пытаются… дестабилизировать нашу ситуацию (из-за рубежа - ред.). Очень важно, что движение "Сила - в правде", которое создано при, в том числе, поддержке общества "Знание", активно развивается, и ребята рассказывают правду в том числе и своим сверстникам", - сказал Кравцов на открытии второго всероссийского исторического школьного форума "Сила - в правде!" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он подчеркнул, что важно, чтобы люди помнили историю и никогда не забывали о "тех страшных страницах истории, связанных в том числе с нацизмом". "Специальная военная операция - одна из задач — это денацификация, демилитаризация. И сегодня мы успешно выполняем все задачи", - уточнил министр просвещения.

https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856238644.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, сергей кравцов