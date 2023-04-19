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СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков - РИА Новости, 19.04.2023
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14:34 19.04.2023 (обновлено: 14:42 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/proverka-1866341425.html
СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков
СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков - РИА Новости, 19.04.2023
СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков
Московские следователи проверят блогера Женю Лизогуба (Евгения Лизогубенко) на предмет развращения девочек-подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:34
2023-04-19T14:42
москва
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московские следователи проверят блогера Женю Лизогуба (Евгения Лизогубенко) на предмет развращения девочек-подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ в среду. Ранее в СМИ появились утверждения, будто Лизогуб якобы может быть причастен к совращению несовершеннолетних подруг. Обращение в правоохранительные органы на этот счет направила обращение директор "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. "В настоящее время по данному факту следователями ГСУСК по Москве проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (развратные действия)", - сказали в ГСУСК.
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россия
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Екатерина Зайцева
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москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета
СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков

Следователи проверят блогера Женю Лизогуба по подозрению в развращении девочек-подростков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московские следователи проверят блогера Женю Лизогуба (Евгения Лизогубенко) на предмет развращения девочек-подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ в среду.
Ранее в СМИ появились утверждения, будто Лизогуб якобы может быть причастен к совращению несовершеннолетних подруг. Обращение в правоохранительные органы на этот счет направила обращение директор "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"В настоящее время по данному факту следователями ГСУСК по Москве проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (развратные действия)", - сказали в ГСУСК.
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