https://ria.ru/20230419/proverka-1866341425.html

СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков

СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков - РИА Новости, 19.04.2023

СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков

Московские следователи проверят блогера Женю Лизогуба (Евгения Лизогубенко) на предмет развращения девочек-подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:34

2023-04-19T14:34

2023-04-19T14:42

москва

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московские следователи проверят блогера Женю Лизогуба (Евгения Лизогубенко) на предмет развращения девочек-подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ в среду. Ранее в СМИ появились утверждения, будто Лизогуб якобы может быть причастен к совращению несовершеннолетних подруг. Обращение в правоохранительные органы на этот счет направила обращение директор "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. "В настоящее время по данному факту следователями ГСУСК по Москве проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (развратные действия)", - сказали в ГСУСК.

https://ria.ru/20230210/sovraschenie-1851175330.html

москва

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета