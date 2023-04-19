https://ria.ru/20230419/prizyv-1866294180.html
В ЛНР создали призывную комиссию
В ЛНР создали призывную комиссию - РИА Новости, 19.04.2023
В ЛНР создали призывную комиссию
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник создал призывную комиссию ЛНР и призывные комиссии городских и муниципальных округов республики. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:39
2023-04-19T12:39
2023-04-19T12:39
луганская народная республика
леонид пасечник
безопасность
вооруженные силы рф
армия
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник создал призывную комиссию ЛНР и призывные комиссии городских и муниципальных округов республики. Согласно указу, в ЛНР будет утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, информацию о результатах проведения весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу необходимо предоставить главе ЛНР до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Аналогичные комиссии ранее были созданы в ДНР. При этом отмечалось, что во время весенней призывной кампании этого года жителей республики не будут отправлять в войска для прохождения службы.
https://ria.ru/20230330/prizyvniki-1861816546.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, безопасность, вооруженные силы рф, армия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Армия
В ЛНР создали призывную комиссию
Врио главы ЛНР Пасечник создал призывную комиссию в республике