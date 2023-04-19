https://ria.ru/20230419/prizyv-1866294180.html

В ЛНР создали призывную комиссию

В ЛНР создали призывную комиссию - РИА Новости, 19.04.2023

В ЛНР создали призывную комиссию

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник создал призывную комиссию ЛНР и призывные комиссии городских и муниципальных округов республики. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:39

2023-04-19T12:39

2023-04-19T12:39

луганская народная республика

леонид пасечник

безопасность

вооруженные силы рф

армия

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник создал призывную комиссию ЛНР и призывные комиссии городских и муниципальных округов республики. Согласно указу, в ЛНР будет утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, информацию о результатах проведения весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу необходимо предоставить главе ЛНР до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Аналогичные комиссии ранее были созданы в ДНР. При этом отмечалось, что во время весенней призывной кампании этого года жителей республики не будут отправлять в войска для прохождения службы.

https://ria.ru/20230330/prizyvniki-1861816546.html

луганская народная республика

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

луганская народная республика, леонид пасечник, безопасность, вооруженные силы рф, армия