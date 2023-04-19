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Жительницу Омской области заподозрили в принуждении племянника к сексу - РИА Новости, 19.04.2023
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16:52 19.04.2023 (обновлено: 16:53 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html
Жительницу Омской области заподозрили в принуждении племянника к сексу
Жительницу Омской области заподозрили в принуждении племянника к сексу - РИА Новости, 19.04.2023
Жительницу Омской области заподозрили в принуждении племянника к сексу
Следствие возбудило уголовное дело на жительницу Омской области, которую подозревают в принуждении 10-летнего племянника к сексуальной близости, рассказали РИА... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:52
2023-04-19T16:53
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело на жительницу Омской области, которую подозревают в принуждении 10-летнего племянника к сексуальной близости, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону в среду. Инцидент произошел летом 2021 года. Жительница Усть-Ишимского района Омской области, которой на тот момент было 18 лет, а сейчас 20, вступила в сексуальную связь с племянником, которому тогда было 10 лет, полагает следствие. Сейчас она находится под домашним арестом. "В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - сообщили в пресс-службе, добавив, что за это девушке грозит до 20 лет колонии. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что предположительно, девушка вступила в связь с ребенком не совсем по своей воле. Предположительно, в 2021 году она "познакомилась в соцсетях с парнем из другой страны", вела с ним интимную переписку, после чего он начал ее шантажировать. Чтобы он не рассылал интимные фотографии ее друзьям, девушка, предположительно, "согласилась на его требование снять на видео секс с ребенком", отметил источник.
https://ria.ru/20230419/zaderzhanie-1866362332.html
https://ria.ru/20230419/podrostki-1866297341.html
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Омской области заподозрили в принуждении племянника к сексу

СК заподозрил жительницу Омской области в принуждении десятилетнего племянника к сексу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело на жительницу Омской области, которую подозревают в принуждении 10-летнего племянника к сексуальной близости, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону в среду.
Инцидент произошел летом 2021 года. Жительница Усть-Ишимского района Омской области, которой на тот момент было 18 лет, а сейчас 20, вступила в сексуальную связь с племянником, которому тогда было 10 лет, полагает следствие. Сейчас она находится под домашним арестом.
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"В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - сообщили в пресс-службе, добавив, что за это девушке грозит до 20 лет колонии.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что предположительно, девушка вступила в связь с ребенком не совсем по своей воле. Предположительно, в 2021 году она "познакомилась в соцсетях с парнем из другой страны", вела с ним интимную переписку, после чего он начал ее шантажировать.
Чтобы он не рассылал интимные фотографии ее друзьям, девушка, предположительно, "согласилась на его требование снять на видео секс с ребенком", отметил источник.
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ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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