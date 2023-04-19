https://ria.ru/20230419/predlozheniya-1866346952.html

Глава ЕК подготовила предложения по ситуации с сельхозпродукцией с Украины

Глава ЕК подготовила предложения по ситуации с сельхозпродукцией с Украины - РИА Новости, 19.04.2023

Глава ЕК подготовила предложения по ситуации с сельхозпродукцией с Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для урегулирования ситуации вокруг ввоза в ЕС сельхозпродукции с Украины, сообщила... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:49

2023-04-19T14:49

2023-04-19T14:49

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для урегулирования ситуации вокруг ввоза в ЕС сельхозпродукции с Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант. "Глава Еврокомиссии ответила сегодня на письмо пяти государств ЕС, которое касается поставок украинской сельскохозяйственной продукции… В условиях единого рынка и нашего таможенного союза необходим единый общеевропейский подход для урегулирования этого вопроса", - сказал она. По словам Спинант, глава Еврокомиссии выступила с тремя предложениями: во-первых, она предложила увеличить помощь наиболее пострадавшим фермерам из стран Евросоюза. "Мы сейчас готовим второй пакет помощи на 100 млн евро", - пояснила представитель ЕК. "Во-вторых, мы примем превентивные меры по отношению к действующим торговым правилам, касающимся некоторых видов зерновых. В частности, в отношении пшеницы, кукурузы, подсолнечника, рапса… В-третьих, мы проведем исследования по другим продуктам", - указала Спинант. В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год". Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые "зеленые коридоры" - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. Брюссель не смог предложить им никаких мер по разрешению ситуации за последующие полгода. В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию. А в минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, стало также известно, что и Болгария рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В Еврокомиссии обещали изучить это решение, но уже назвали его "неприемлемым". По замыслу ЕК, отвечающей за единый рынок ЕС, украинская сельхозпродукция должна была поступать через европейскую территорию в третьи страны для преодоления продовольственного кризиса. Инициатива ЕС позволила вывезти из Украины 25 миллионов тонн зерновых. Однако значительная часть этих поставок в итоге появлялась на польском рынке, а также оседала в других странах Европы, что привело к резкому падению цен и недовольству местных сельхозпроизводителей. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, в результате чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна. Еврокомиссия заявила о намерении выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам. Как пояснили в Еврокомиссии, при принятии такого решения учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом. "При подготовке предложения о продлении решения о приостановке взимание пошлин Еврокомиссия, в том числе, учитывает ситуацию на рынке. Мы хотим поддерживать Украину, но хотим также быть уверенными в том, что по европейскому рынку не будет нанесен сильный удар… Что касается отмены решения, то это возможно, если пострадал весь общий рынок ЕС, а не только его часть", - заявляли в ЕК.

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https://ria.ru/20230419/vengriya-1866287440.html

https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html

https://ria.ru/20230418/polsha-1866175097.html

https://ria.ru/20230417/dokhody-1865797195.html

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цены на нефть, украина, польша, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз