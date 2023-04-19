https://ria.ru/20230419/pozhar-1866430883.html

В Рязани произошел пожар на предприятии

В Рязани произошел пожар на предприятии - РИА Новости, 19.04.2023

В Рязани произошел пожар на предприятии

Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на предприятии в Рязани, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:15

2023-04-19T18:15

2023-04-19T18:17

происшествия

рязань

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 19 апр – РИА Новости. Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на предприятии в Рязани, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону."В 17.06 выехали шесть машин, задымление на предприятии на Ряжском шоссе", - говорится в сообщении.В 17.30 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 17.42 - ликвидировано открытое горение.В ГУМЧС добавили, что при пожаре никто не пострадал.

https://ria.ru/20230419/pozhar-1866376922.html

рязань

рязанская область

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)