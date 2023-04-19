https://ria.ru/20230419/pozhar-1866430883.html
В Рязани произошел пожар на предприятии
В Рязани произошел пожар на предприятии - РИА Новости, 19.04.2023
В Рязани произошел пожар на предприятии
Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на предприятии в Рязани, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:15
2023-04-19T18:15
2023-04-19T18:17
происшествия
рязань
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 19 апр – РИА Новости. Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на предприятии в Рязани, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону."В 17.06 выехали шесть машин, задымление на предприятии на Ряжском шоссе", - говорится в сообщении.В 17.30 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 17.42 - ликвидировано открытое горение.В ГУМЧС добавили, что при пожаре никто не пострадал.
https://ria.ru/20230419/pozhar-1866376922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани произошел пожар на предприятии
В Рязани произошел пожар на площади сто квадратных метров на предприятии на Ряжском шоссе
РЯЗАНЬ, 19 апр – РИА Новости. Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на предприятии в Рязани, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону.
"В 17.06 выехали шесть машин, задымление на предприятии на Ряжском шоссе", - говорится в сообщении.
В 17.30 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 17.42 - ликвидировано открытое горение.
В ГУМЧС добавили, что при пожаре никто не пострадал.
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