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В Рязани произошел пожар на предприятии - РИА Новости, 19.04.2023
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18:15 19.04.2023 (обновлено: 18:17 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pozhar-1866430883.html
В Рязани произошел пожар на предприятии
В Рязани произошел пожар на предприятии - РИА Новости, 19.04.2023
В Рязани произошел пожар на предприятии
Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на предприятии в Рязани, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:15
2023-04-19T18:17
происшествия
рязань
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 19 апр – РИА Новости. Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на предприятии в Рязани, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону."В 17.06 выехали шесть машин, задымление на предприятии на Ряжском шоссе", - говорится в сообщении.В 17.30 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 17.42 - ликвидировано открытое горение.В ГУМЧС добавили, что при пожаре никто не пострадал.
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рязань
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происшествия, рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани произошел пожар на предприятии

В Рязани произошел пожар на площади сто квадратных метров на предприятии на Ряжском шоссе

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 апр – РИА Новости. Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на предприятии в Рязани, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону.
"В 17.06 выехали шесть машин, задымление на предприятии на Ряжском шоссе", - говорится в сообщении.
В 17.30 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 17.42 - ликвидировано открытое горение.
В ГУМЧС добавили, что при пожаре никто не пострадал.
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ПроисшествияРязаньРязанская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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