https://ria.ru/20230419/pozhar-1866322010.html

В Дзержинске возник пожар в промзоне

В Дзержинске возник пожар в промзоне - РИА Новости, 19.04.2023

В Дзержинске возник пожар в промзоне

Пожар тушат в промзоне Дзержинска, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Нижегородской области. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:55

2023-04-19T13:55

2023-04-19T14:45

происшествия

россия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Пожар тушат в промзоне Дзержинска, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Фотографии и видео с места происшествия с густым дымом черного цвета публикуют местные СМИ. "В 12.47 19 апреля поступило сообщение о пожаре в промзоне города Дзержинск. Объявлен ранг пожара "2 БИС". Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении. О пострадавших ничего не сообщается. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.

https://ria.ru/20230419/sverdlovsk-1866290389.html

россия

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)