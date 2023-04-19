https://ria.ru/20230419/pozhar-1866322010.html
В Дзержинске возник пожар в промзоне
В Дзержинске возник пожар в промзоне - РИА Новости, 19.04.2023
В Дзержинске возник пожар в промзоне
Пожар тушат в промзоне Дзержинска, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Нижегородской области. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:55
2023-04-19T13:55
2023-04-19T14:45
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Пожар тушат в промзоне Дзержинска, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Фотографии и видео с места происшествия с густым дымом черного цвета публикуют местные СМИ. "В 12.47 19 апреля поступило сообщение о пожаре в промзоне города Дзержинск. Объявлен ранг пожара "2 БИС". Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении. О пострадавших ничего не сообщается. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.
https://ria.ru/20230419/sverdlovsk-1866290389.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дзержинске возник пожар в промзоне
Пожар тушат в промзоне нижегородского Дзержинска на территории предприятия "Астат"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Пожар тушат в промзоне Дзержинска, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Фотографии и видео с места происшествия с густым дымом черного цвета публикуют местные СМИ.
"В 12.47 19 апреля поступило сообщение о пожаре в промзоне города Дзержинск. Объявлен ранг пожара "2 БИС". Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении. О пострадавших ничего не сообщается.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.
В Свердловской области загорелись четыре дома