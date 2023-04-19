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Киев потерял 120 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 120 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 19.04.2023
Киев потерял 120 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 120 украинских военных, 5 единиц техники, а также две... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:36
2023-04-19T16:36
2023-04-19T16:48
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 120 украинских военных, 5 единиц техники, а также две диверсионно-разведывательные группы противника, сообщили в среду в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара и Павловки в ДНР, а также в районе Малой Токмачки, Червоного и Каменского на Запорожье."В районах населенных пунктов Владимировка и Нескучное Донецкой Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За прошедшие сутки потери противника на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность, Киев, Угледар
Киев потерял 120 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны России: Киев потерял 120 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях