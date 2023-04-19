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Южная Корея расширила список поставщиков рыбной продукции из России - РИА Новости, 19.04.2023
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11:50 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/postavki-1866273401.html
Южная Корея расширила список поставщиков рыбной продукции из России
Южная Корея расширила список поставщиков рыбной продукции из России - РИА Новости, 19.04.2023
Южная Корея расширила список поставщиков рыбной продукции из России
Список российских компаний, имеющих право экспорта в Южную Корею рыбной продукции, увеличен за счет 13 новых предприятий, следует из сообщения... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:50
2023-04-19T11:50
россия
экономика
южная корея
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Список российских компаний, имеющих право экспорта в Южную Корею рыбной продукции, увеличен за счет 13 новых предприятий, следует из сообщения Россельхознадзора. "Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея расширило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе субпродуктов, имеющих право экспорта в Республику Корея", - говорится в сообщении ведомства. Согласно решению иностранных коллег, 13 новых российских организаций получили право отгрузки в Южную Корею, указывается в сообщении. Уточняется, что с учетом пополнения списка в настоящее время право экспорта продукции в Южную Корею имеют в общей сумме 947 рыбоперерабатывающих предприятий и судов.
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россия
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россия, экономика, южная корея, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Экономика, Южная Корея, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Южная Корея расширила список поставщиков рыбной продукции из России

Россельхознадзор: Южная Корея добавила 13 компаний в список поставщиков рыбы из России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Список российских компаний, имеющих право экспорта в Южную Корею рыбной продукции, увеличен за счет 13 новых предприятий, следует из сообщения Россельхознадзора.
"Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея расширило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе субпродуктов, имеющих право экспорта в Республику Корея", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно решению иностранных коллег, 13 новых российских организаций получили право отгрузки в Южную Корею, указывается в сообщении.
Уточняется, что с учетом пополнения списка в настоящее время право экспорта продукции в Южную Корею имеют в общей сумме 947 рыбоперерабатывающих предприятий и судов.
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