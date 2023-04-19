https://ria.ru/20230419/postavki-1866273401.html

Южная Корея расширила список поставщиков рыбной продукции из России

Южная Корея расширила список поставщиков рыбной продукции из России - РИА Новости, 19.04.2023

Южная Корея расширила список поставщиков рыбной продукции из России

Список российских компаний, имеющих право экспорта в Южную Корею рыбной продукции, увеличен за счет 13 новых предприятий, следует из сообщения... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:50

2023-04-19T11:50

2023-04-19T11:50

россия

экономика

южная корея

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Список российских компаний, имеющих право экспорта в Южную Корею рыбной продукции, увеличен за счет 13 новых предприятий, следует из сообщения Россельхознадзора. "Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея расширило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе субпродуктов, имеющих право экспорта в Республику Корея", - говорится в сообщении ведомства. Согласно решению иностранных коллег, 13 новых российских организаций получили право отгрузки в Южную Корею, указывается в сообщении. Уточняется, что с учетом пополнения списка в настоящее время право экспорта продукции в Южную Корею имеют в общей сумме 947 рыбоперерабатывающих предприятий и судов.

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865721998.html

россия

южная корея

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, южная корея, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)