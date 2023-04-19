https://ria.ru/20230419/post-1866411966.html
Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан
Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан - РИА Новости, 19.04.2023
Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев порекомендовал разговляться финиками после поста... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:38
2023-04-19T19:38
2023-04-19T19:38
религия
северный кавказ
исмаил бердиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42180/57/421805790_0:125:1728:1097_1920x0_80_0_0_d05cb71bdb84a95fb09809c04a951190.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев порекомендовал разговляться финиками после поста священного месяца Рамадан, как это делал пророк Мухаммад. "Во всех хадисах мы читаем, что Пророк разговлялся в первую очередь финиками, и большинство людей делает так же. От этого есть и медицинская польза: когда финик кушаешь, от него очень много пользы. И водичкой запивать", – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как мусульманам лучше разговляться после поста. Единственная причина для мусульманина не держать пост ("ураза") – это болезнь и предписание врачей по приему лекарств, сказал муфтий. "Этот месяц дарован Всевышним, и Он дает человеку силы, чтобы он держать Уразу. Если он не будет думать о том, как держать Уразу, не будет думать о еде, воде, другом – он будет полностью исполнять. А если он будет думать о том, как дожить до обеда, дожить до вечера – он никогда не сможет держать Уразу, этих благодеяний у него не будет… Это большой праздник для шайтана – когда человек не держит Уразу", – сказал муфтий. Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения) – один из двух важнейших праздников ислама, завершающий пост месяца Рамадан. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает с заходом солнца 20 апреля и продлится три дня.
https://ria.ru/20230419/koran-1866335312.html
https://ria.ru/20230419/kniga-1866309281.html
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42180/57/421805790_0:0:1728:1296_1920x0_80_0_0_217bbcef82bf8d4bca9084c7fa127ac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, исмаил бердиев
Религия, Северный Кавказ, Исмаил Бердиев
Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан
Муфтий Северного Кавказа Бердиев: мусульмане могут разговляться после поста финиками
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев порекомендовал разговляться финиками после поста священного месяца Рамадан, как это делал пророк Мухаммад.
"Во всех хадисах мы читаем, что Пророк разговлялся в первую очередь финиками, и большинство людей делает так же. От этого есть и медицинская польза: когда финик кушаешь, от него очень много пользы. И водичкой запивать", – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как мусульманам лучше разговляться после поста.
Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана
Единственная причина для мусульманина не держать пост ("ураза") – это болезнь и предписание врачей по приему лекарств, сказал муфтий.
"Этот месяц дарован Всевышним, и Он дает человеку силы, чтобы он держать Уразу. Если он не будет думать о том, как держать Уразу, не будет думать о еде, воде, другом – он будет полностью исполнять. А если он будет думать о том, как дожить до обеда, дожить до вечера – он никогда не сможет держать Уразу, этих благодеяний у него не будет… Это большой праздник для шайтана – когда человек не держит Уразу", – сказал муфтий.
Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения) – один из двух важнейших праздников ислама, завершающий пост месяца Рамадан. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает с заходом солнца 20 апреля и продлится три дня.
Дело о запрете почитаемой мусульманами книги отправили на пересмотр