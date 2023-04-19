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Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан - РИА Новости, 19.04.2023
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Религия
 
19:38 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/post-1866411966.html
Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан
Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан - РИА Новости, 19.04.2023
Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев порекомендовал разговляться финиками после поста... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:38
2023-04-19T19:38
религия
северный кавказ
исмаил бердиев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев порекомендовал разговляться финиками после поста священного месяца Рамадан, как это делал пророк Мухаммад. "Во всех хадисах мы читаем, что Пророк разговлялся в первую очередь финиками, и большинство людей делает так же. От этого есть и медицинская польза: когда финик кушаешь, от него очень много пользы. И водичкой запивать", – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как мусульманам лучше разговляться после поста. Единственная причина для мусульманина не держать пост ("ураза") – это болезнь и предписание врачей по приему лекарств, сказал муфтий. "Этот месяц дарован Всевышним, и Он дает человеку силы, чтобы он держать Уразу. Если он не будет думать о том, как держать Уразу, не будет думать о еде, воде, другом – он будет полностью исполнять. А если он будет думать о том, как дожить до обеда, дожить до вечера – он никогда не сможет держать Уразу, этих благодеяний у него не будет… Это большой праздник для шайтана – когда человек не держит Уразу", – сказал муфтий. Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения) – один из двух важнейших праздников ислама, завершающий пост месяца Рамадан. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает с заходом солнца 20 апреля и продлится три дня.
https://ria.ru/20230419/koran-1866335312.html
https://ria.ru/20230419/kniga-1866309281.html
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северный кавказ, исмаил бердиев
Религия, Северный Кавказ, Исмаил Бердиев
Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан

Муфтий Северного Кавказа Бердиев: мусульмане могут разговляться после поста финиками

© РИА Новости / Рафаэль ДаминовСоздание «финикового города» с собственной инфраструктурой в Саудовской аравии
Создание «финикового города» с собственной инфраструктурой в Саудовской аравии - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев порекомендовал разговляться финиками после поста священного месяца Рамадан, как это делал пророк Мухаммад.
"Во всех хадисах мы читаем, что Пророк разговлялся в первую очередь финиками, и большинство людей делает так же. От этого есть и медицинская польза: когда финик кушаешь, от него очень много пользы. И водичкой запивать", – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как мусульманам лучше разговляться после поста.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Единственная причина для мусульманина не держать пост ("ураза") – это болезнь и предписание врачей по приему лекарств, сказал муфтий.
"Этот месяц дарован Всевышним, и Он дает человеку силы, чтобы он держать Уразу. Если он не будет думать о том, как держать Уразу, не будет думать о еде, воде, другом – он будет полностью исполнять. А если он будет думать о том, как дожить до обеда, дожить до вечера – он никогда не сможет держать Уразу, этих благодеяний у него не будет… Это большой праздник для шайтана – когда человек не держит Уразу", – сказал муфтий.
Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения) – один из двух важнейших праздников ислама, завершающий пост месяца Рамадан. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает с заходом солнца 20 апреля и продлится три дня.
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РелигияСеверный КавказИсмаил Бердиев
 
 
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