https://ria.ru/20230419/post-1866411966.html

Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан

Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан - РИА Новости, 19.04.2023

Муфтий пояснил, как мусульманам разговляться после поста месяца Рамадан

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев порекомендовал разговляться финиками после поста... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:38

2023-04-19T19:38

2023-04-19T19:38

религия

северный кавказ

исмаил бердиев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев порекомендовал разговляться финиками после поста священного месяца Рамадан, как это делал пророк Мухаммад. "Во всех хадисах мы читаем, что Пророк разговлялся в первую очередь финиками, и большинство людей делает так же. От этого есть и медицинская польза: когда финик кушаешь, от него очень много пользы. И водичкой запивать", – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как мусульманам лучше разговляться после поста. Единственная причина для мусульманина не держать пост ("ураза") – это болезнь и предписание врачей по приему лекарств, сказал муфтий. "Этот месяц дарован Всевышним, и Он дает человеку силы, чтобы он держать Уразу. Если он не будет думать о том, как держать Уразу, не будет думать о еде, воде, другом – он будет полностью исполнять. А если он будет думать о том, как дожить до обеда, дожить до вечера – он никогда не сможет держать Уразу, этих благодеяний у него не будет… Это большой праздник для шайтана – когда человек не держит Уразу", – сказал муфтий. Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения) – один из двух важнейших праздников ислама, завершающий пост месяца Рамадан. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает с заходом солнца 20 апреля и продлится три дня.

https://ria.ru/20230419/koran-1866335312.html

https://ria.ru/20230419/kniga-1866309281.html

северный кавказ

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северный кавказ, исмаил бердиев