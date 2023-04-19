https://ria.ru/20230419/posolstvo-1866267314.html

Молдавия может выслать одного из сотрудников российского посольства

Молдавия может выслать одного из сотрудников российского посольства - РИА Новости, 19.04.2023

Молдавия может выслать одного из сотрудников российского посольства

Министерство иностранных дел Молдавии рассмотрит вопрос объявления одного из сотрудников посольства России персоной нон грата, сообщил на брифинге глава... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:22

2023-04-19T11:22

2023-04-19T11:41

молдавия

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мид молдавии

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии рассмотрит вопрос объявления одного из сотрудников посольства России персоной нон грата, сообщил на брифинге глава пресс-службы правительства Даниил Водэ.В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата."Премьер призвал рассмотреть необходимость объявления нежелательными лицами одного из сотрудников посольства России, МИД сегодня вызовет посла РФ, чтобы ознакомить с решением властей по этому вопросу", - заявил Водэ.Он заявил, что соответствующее заявление было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана было отказано во въезде."Заявление премьера об отзыве у двух сотрудников посольства России аккредитации касается факта, что они проявили неподобающее поведение во время визита президента Татарстана, которому не позволили въехать в страну. Премьер отметил, что неподобающее поведение со страны иностранных чиновников по отношению к нашим сотрудникам неприемлемо, у этих сотрудников посольства России отзовут карты доступа на территорию аэропорта", - пояснил Водэ позицию премьера.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20230417/gagauziya-1865875240.html

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

молдавия, россия, в мире, гагаузия, мид молдавии