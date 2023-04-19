Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 19.04.2023 (обновлено: 11:15 06.05.2023)
https://ria.ru/20230419/pomosch-1870129721.html
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации
Власти Ингушетии отправили очередную партию автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-19T18:15
2023-05-06T11:15
специальная военная операция на украине
надежные люди
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833272181_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_dd775cd83a76d478e56e035a0e0687bb.jpg
НАЛЬЧИК, 19 апр - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что модели автомобилей были выбраны с учетом пожеланий военнослужащих и приобретены на средства Национального фонда развития Ингушетии. "Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период. Всегда будем поддерживать наших защитников, помогать их семьям, чтобы они ни в чем не нуждались", - подчеркнул глава региона. В январе этого года Ингушетия отправила для участников спецоперации семь автомобилей.
https://ria.ru/20230418/pomosch-1870125417.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833272181_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_c56180a20b7b86cd33ee119a5dc35fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
надежные люди, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации

Партию автомобилей повышенной проходимости отправила Ингушетия для участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 19 апр - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«
"Отправили очередную партию внедорожников с повышенной проходимостью для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Машины будут использованы для нужд бойцов из республики и других регионов России, достойно выполняющих свой ратный долг в зоне СВО", - написал Калиматов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что модели автомобилей были выбраны с учетом пожеланий военнослужащих и приобретены на средства Национального фонда развития Ингушетии.
"Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период. Всегда будем поддерживать наших защитников, помогать их семьям, чтобы они ни в чем не нуждались", - подчеркнул глава региона.
В январе этого года Ингушетия отправила для участников спецоперации семь автомобилей.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО
18 апреля, 19:59
 
Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала