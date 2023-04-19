https://ria.ru/20230419/pomosch-1870129721.html

Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации

Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации

Власти Ингушетии отправили очередную партию автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-19T18:15

2023-04-19T18:15

2023-05-06T11:15

специальная военная операция на украине

надежные люди

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 19 апр - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что модели автомобилей были выбраны с учетом пожеланий военнослужащих и приобретены на средства Национального фонда развития Ингушетии. "Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период. Всегда будем поддерживать наших защитников, помогать их семьям, чтобы они ни в чем не нуждались", - подчеркнул глава региона. В январе этого года Ингушетия отправила для участников спецоперации семь автомобилей.

https://ria.ru/20230418/pomosch-1870125417.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, махмуд-али калиматов, республика ингушетия