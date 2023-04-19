https://ria.ru/20230419/pomosch-1870129721.html
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации
Власти Ингушетии отправили очередную партию автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-19T18:15
2023-04-19T18:15
2023-05-06T11:15
специальная военная операция на украине
надежные люди
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 19 апр - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что модели автомобилей были выбраны с учетом пожеланий военнослужащих и приобретены на средства Национального фонда развития Ингушетии. "Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период. Всегда будем поддерживать наших защитников, помогать их семьям, чтобы они ни в чем не нуждались", - подчеркнул глава региона. В январе этого года Ингушетия отправила для участников спецоперации семь автомобилей.
https://ria.ru/20230418/pomosch-1870125417.html
республика ингушетия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Ингушетия отправила партию внедорожников для участников спецоперации
Партию автомобилей повышенной проходимости отправила Ингушетия для участников спецоперации
НАЛЬЧИК, 19 апр - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
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"Отправили очередную партию внедорожников с повышенной проходимостью для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Машины будут использованы для нужд бойцов из республики и других регионов России, достойно выполняющих свой ратный долг в зоне СВО", - написал Калиматов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что модели автомобилей были выбраны с учетом пожеланий военнослужащих и приобретены на средства Национального фонда развития Ингушетии.
"Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период. Всегда будем поддерживать наших защитников, помогать их семьям, чтобы они ни в чем не нуждались", - подчеркнул глава региона.
В январе этого года Ингушетия отправила для участников спецоперации семь автомобилей.
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