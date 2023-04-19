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Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат
Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат - РИА Новости, 19.04.2023
Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат
Жителям новых регионов России нужно помочь, там невысокие зарплаты, а цены выше ростовских - нужно снизить дисбаланс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:13
2023-04-19T18:13
2023-04-19T18:38
россия
владимир путин
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
экономика
марат хуснуллин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жителям новых регионов России нужно помочь, там невысокие зарплаты, а цены выше ростовских - нужно снизить дисбаланс, заявил президент России Владимир Путин.Он обратил внимание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что нужно снижать этот дисбаланс.
https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html
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Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат
Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за невысоких зарплат и высоких цен