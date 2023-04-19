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Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат - РИА Новости, 19.04.2023
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18:13 19.04.2023 (обновлено: 18:38 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pomosch-1866430437.html
Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат
Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат - РИА Новости, 19.04.2023
Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат
Жителям новых регионов России нужно помочь, там невысокие зарплаты, а цены выше ростовских - нужно снизить дисбаланс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:13
2023-04-19T18:38
россия
владимир путин
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
экономика
марат хуснуллин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жителям новых регионов России нужно помочь, там невысокие зарплаты, а цены выше ростовских - нужно снизить дисбаланс, заявил президент России Владимир Путин.Он обратил внимание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что нужно снижать этот дисбаланс.
https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html
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россия, владимир путин, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика, марат хуснуллин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Экономика, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин
Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат

Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за невысоких зарплат и высоких цен

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жителям новых регионов России нужно помочь, там невысокие зарплаты, а цены выше ростовских - нужно снизить дисбаланс, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Я когда говорил о доходах, а это очевидно, даже внешне бросается в глаза, доходы-то скромные, а уровень, скажем, цен, даже выше, чем в Ростовской области", - сказал Путин на совещании с членами российского правительства.
Он обратил внимание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что нужно снижать этот дисбаланс.
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РоссияВладимир ПутинХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭкономикаМарат ХуснуллинМихаил Мишустин
 
 
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