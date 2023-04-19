https://ria.ru/20230419/politsiya-1866299304.html
К опечатанному корпусу Киево-Печерской лавры стянули полицию
К опечатанному корпусу Киево-Печерской лавры стянули полицию - РИА Новости, 19.04.2023
К опечатанному корпусу Киево-Печерской лавры стянули полицию
К опечатанному корпусу Киево-Печерской лавры стянули полицию, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:57
2023-04-19T12:57
2023-04-19T13:47
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ситуация вокруг упц
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. К опечатанному корпусу Киево-Печерской лавры стянули полицию, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале."К 39-му корпусу Киево-Печерской лавры подтягивается полиция в красных беретах с автоматами", — говорится в публикации.На опубликованных кадрах видно, как правоохранители прошли по территории обители, где молятся прихожане, и остановились возле одного из строений.Сегодня адвокат лавры Никита Чекман сообщил, что представители заповедника проникли в одно из помещений монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и опечатали его. Представителей монастыря полиция не пустила. Верующим в итоге удалось взломать двери и проникнуть в опечатанный корпус, внутри помещения, по данным СПЖ, находились запертые силовиками люди.Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.В свою очередь, Киев обвинил священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к пастве которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, в домах священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230412/lavra-1864798719.html
https://ria.ru/20230417/upts-1865786858.html
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Полиция блокирует путь прихожанам. Кадры из Киево-Печерской лавры
Полиция блокирует путь прихожанам. Кадры из Киево-Печерской лавры
2023-04-19T12:57
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украина, киев, россия, ситуация вокруг упц, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киев, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
К опечатанному корпусу Киево-Печерской лавры стянули полицию
СПЖ сообщил, что к опечатанному корпусу Киево-Печерской лавры стягивают полицию
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
К опечатанному корпусу Киево-Печерской лавры стянули полицию, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале
.
"К 39-му корпусу Киево-Печерской лавры подтягивается полиция в красных беретах с автоматами", — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, как правоохранители прошли по территории обители, где молятся прихожане, и остановились возле одного из строений.
Сегодня адвокат лавры Никита Чекман сообщил, что представители заповедника проникли в одно из помещений монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и опечатали его. Представителей монастыря полиция не пустила. Верующим в итоге удалось взломать двери и проникнуть в опечатанный корпус, внутри помещения, по данным СПЖ, находились запертые силовиками люди.
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Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви
покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.
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В свою очередь, Киев
обвинил священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к пастве которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, в домах священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
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