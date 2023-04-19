https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html

Москвичам пообещали теплую погоду в выходные

Москвичам пообещали теплую погоду в выходные - РИА Новости, 19.04.2023

Москвичам пообещали теплую погоду в выходные

В выходные в Москве ожидается теплая и сухая погода, максимально воздух прогреется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:18

2023-04-19T12:18

2023-04-19T12:18

москва

общество

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается теплая и сухая погода, максимально воздух прогреется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходные сохранится сухая и довольно комфортная погода. Температурный режим чуть выше климатической нормы, где-то на градус-полтора. Ночи будут относительно теплые для этого периода, минимальная в субботу температура в Москве плюс 3 - плюс 5, по области от 1 до 6 градуса выше нуля", - рассказала Позднякова. Она отметила, что дневная температура в субботу в городе ожидается плюс 14 - плюс 16, по области от плюс 12 до плюс 17. "Если в субботу еще сохранится северный ветер, хотя и умеренный, то уже в воскресенье произойдет смена воздушного потока. Ночь будет чуть теплее, в пределах плюс 3 - плюс 8, днем тоже на пару градусов повыше - мы ждем, что в воскресенье воздух в городе прогреется до плюс 17 - плюс 18. Температура вполне комфортная, при переменной облачности осадков не ожидается", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20230417/pogoda-1865781294.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, татьяна позднякова, погода