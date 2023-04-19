https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html
Москвичам пообещали теплую погоду в выходные
Москвичам пообещали теплую погоду в выходные - РИА Новости, 19.04.2023
Москвичам пообещали теплую погоду в выходные
В выходные в Москве ожидается теплая и сухая погода, максимально воздух прогреется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:18
2023-04-19T12:18
2023-04-19T12:18
москва
общество
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается теплая и сухая погода, максимально воздух прогреется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходные сохранится сухая и довольно комфортная погода. Температурный режим чуть выше климатической нормы, где-то на градус-полтора. Ночи будут относительно теплые для этого периода, минимальная в субботу температура в Москве плюс 3 - плюс 5, по области от 1 до 6 градуса выше нуля", - рассказала Позднякова. Она отметила, что дневная температура в субботу в городе ожидается плюс 14 - плюс 16, по области от плюс 12 до плюс 17. "Если в субботу еще сохранится северный ветер, хотя и умеренный, то уже в воскресенье произойдет смена воздушного потока. Ночь будет чуть теплее, в пределах плюс 3 - плюс 8, днем тоже на пару градусов повыше - мы ждем, что в воскресенье воздух в городе прогреется до плюс 17 - плюс 18. Температура вполне комфортная, при переменной облачности осадков не ожидается", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20230417/pogoda-1865781294.html
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РИА Новости
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москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам пообещали теплую погоду в выходные
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается температура до плюс 18 градусов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается теплая и сухая погода, максимально воздух прогреется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходные сохранится сухая и довольно комфортная погода. Температурный режим чуть выше климатической нормы, где-то на градус-полтора. Ночи будут относительно теплые для этого периода, минимальная в субботу температура в Москве плюс 3 - плюс 5, по области от 1 до 6 градуса выше нуля", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что дневная температура в субботу в городе ожидается плюс 14 - плюс 16, по области от плюс 12 до плюс 17.
"Если в субботу еще сохранится северный ветер, хотя и умеренный, то уже в воскресенье произойдет смена воздушного потока. Ночь будет чуть теплее, в пределах плюс 3 - плюс 8, днем тоже на пару градусов повыше - мы ждем, что в воскресенье воздух в городе прогреется до плюс 17 - плюс 18. Температура вполне комфортная, при переменной облачности осадков не ожидается", - добавила синоптик.
Синоптик пообещала москвичам солнечную погоду на этой неделе