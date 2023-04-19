https://ria.ru/20230419/pogoda-1866232023.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:09
2023-04-19T08:09
2023-04-19T08:09
москва
общество
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На севере области местами возможен небольшой дождь. Днем в Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье плюс 14-19 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Давление составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230418/teplo-1866071523.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, московская область (подмосковье), погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается облачная погода и до плюс 18 градусов