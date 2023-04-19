Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/pogoda-1866232023.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:09
2023-04-19T08:09
москва
общество
московская область (подмосковье)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864607662_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_f78bf2e2e0ebf2b27b43574fa03df05f.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На севере области местами возможен небольшой дождь. Днем в Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье плюс 14-19 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Давление составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230418/teplo-1866071523.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864607662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78ceb61fb7bb46c5cc23a6fb7260946b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, московская область (подмосковье), погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается облачная погода и до плюс 18 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка идет по Садовническому мосту через Водоотводный канал в Москве
Девушка идет по Садовническому мосту через Водоотводный канал в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка идет по Садовническому мосту через Водоотводный канал в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На севере области местами возможен небольшой дождь. Днем в Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье плюс 14-19 градусов", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Давление составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов
18 апреля, 14:16
 
МоскваОбществоМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала